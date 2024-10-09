Зеленский прибыл в Хорватию: Обсудит с партнерами реализацию "Формулы мира". ФОТОрепортаж

В среду, 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хорватию для участия в третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Прибыл в Хорватию для встречи с Премьер-министром Андреем Пленковичем, представителями других стран региона и участия в уже третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", - отметил он.

Зеленский сообщил, что с Пленковичем будет говорить о продолжении оборонного сотрудничества, реабилитации наших воинов, которые были ранены на передовой, а также о восстановлении Украины.

"На саммите в формате "Украина плюс 12 стран" обсудим международные усилия ради приближения мира и реализации Формулы мира, наше совместное с партнерами реагирование на вызовы безопасности, а также взаимодействие на пути в Евросоюз и НАТО", - добавил президент.

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