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Зеленский прибыл в Хорватию: Обсудит с партнерами реализацию "Формулы мира". ФОТОрепортаж

В среду, 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хорватию для участия в третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Прибыл в Хорватию для встречи с Премьер-министром Андреем Пленковичем, представителями других стран региона и участия в уже третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", - отметил он.

Зеленський прибув із візитом до Хорватії 9 жовтня

Зеленский сообщил, что с Пленковичем будет говорить о продолжении оборонного сотрудничества, реабилитации наших воинов, которые были ранены на передовой, а также о восстановлении Украины.

"На саммите в формате "Украина плюс 12 стран" обсудим международные усилия ради приближения мира и реализации Формулы мира, наше совместное с партнерами реагирование на вызовы безопасности, а также взаимодействие на пути в Евросоюз и НАТО", - добавил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский сегодня посетит Хорватию: Примет участие в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа"

Зеленський прибув із візитом до Хорватії 9 жовтня
Зеленський прибув із візитом до Хорватії 9 жовтня
Зеленський прибув із візитом до Хорватії 9 жовтня

Автор: 

визит (3101) Зеленский Владимир (20720) Хорватия (268)


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Топ комментарии
+5
А крім назви, у цій формулі щось є? 😁

Бо походу основні Західні гравці вже явно втратили інтерес до цієї мульки.
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09.10.2024 12:50
+4
Когда у украинского президента ЖОПА на фронте
Он всегда сваливает
А отдуваются лучшие бригады
И у них там такая жопа
По вине Верховного
Не понимаю - почему военные это терпят!!!!!!!!???????????????
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09.10.2024 13:37
+3
Зеленський прибув до Хорватії

Теперка фсьо буде харашо?
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09.10.2024 12:58
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здається в його формулі дофіга невідомих котангєнсов
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09.10.2024 12:49 Ответить
А крім назви, у цій формулі щось є? 😁

Бо походу основні Західні гравці вже явно втратили інтерес до цієї мульки.
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09.10.2024 12:50 Ответить
Зеленський мав би виступити в універі Хорватії. Уся надія на молодь, бо чомусь пенси обрали проросійського президента Хорватії
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09.10.2024 12:53 Ответить
А коли він нам презентує "формулу миру"?
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09.10.2024 12:56 Ответить
Зеленський прибув до Хорватії

Теперка фсьо буде харашо?
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09.10.2024 12:58 Ответить
У нього-так!
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09.10.2024 13:38 Ответить
Всё в гудок уходит
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09.10.2024 13:03 Ответить
До Вашої уваги, свиноматка з динири, яка раділа обстрілам Києва. Вже вільно вештається по столиці.

"Прастілі, атпустілі і забилі", що і слід було очікувати. 🤬
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09.10.2024 13:06 Ответить
А где подружка?
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09.10.2024 13:07 Ответить
а оно приЗедент - а не президент...
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09.10.2024 13:10 Ответить
**********
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09.10.2024 14:42 Ответить
у цього йолопа то безпекові угоди то формула миру....
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09.10.2024 13:12 Ответить
якшо Україна впаде в лапи узкого міра, то Хорватія стане однією із натупних кандидатів на зникнення.
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09.10.2024 13:19 Ответить
Когда у украинского президента ЖОПА на фронте
Он всегда сваливает
А отдуваются лучшие бригады
И у них там такая жопа
По вине Верховного
Не понимаю - почему военные это терпят!!!!!!!!???????????????
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09.10.2024 13:37 Ответить
Я окончательно сбит с толку.
Там "формула мира" или таки "план победы" ?!
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09.10.2024 13:47 Ответить
Найпотужнішому подобається за кордоном
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09.10.2024 16:27 Ответить
 
 