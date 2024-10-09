Зеленский прибыл в Хорватию: Обсудит с партнерами реализацию "Формулы мира". ФОТОрепортаж
В среду, 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хорватию для участия в третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".
Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Прибыл в Хорватию для встречи с Премьер-министром Андреем Пленковичем, представителями других стран региона и участия в уже третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", - отметил он.
Зеленский сообщил, что с Пленковичем будет говорить о продолжении оборонного сотрудничества, реабилитации наших воинов, которые были ранены на передовой, а также о восстановлении Украины.
"На саммите в формате "Украина плюс 12 стран" обсудим международные усилия ради приближения мира и реализации Формулы мира, наше совместное с партнерами реагирование на вызовы безопасности, а также взаимодействие на пути в Евросоюз и НАТО", - добавил президент.
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Бо походу основні Західні гравці вже явно втратили інтерес до цієї мульки.
Теперка фсьо буде харашо?
"Прастілі, атпустілі і забилі", що і слід було очікувати. 🤬
Он всегда сваливает
А отдуваются лучшие бригады
И у них там такая жопа
По вине Верховного
Не понимаю - почему военные это терпят!!!!!!!!???????????????
Там "формула мира" или таки "план победы" ?!