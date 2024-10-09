Украина и Хорватия подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с премьером Хорватии Андреем Пленковичем

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

По словам Зеленского, стороны обсудили оборонную помощь и сотрудничество, гуманитарное разминирование, реабилитацию украинских детей и раненых воинов, восстановление Украины и европейскую интеграцию.

"Также сегодня подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между нашими государствами. Вместе будем развивать сотрудничество между нашими ОПК. Хорватия продолжит предоставлять оборудование и делиться знаниями по гуманитарному разминированию", - добавил президент.

Напомним, 9 октября 2024 года Владимир Зеленский посещает Хорватию с рабочим визитом.

