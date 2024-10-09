РУС
Украина и Хорватия подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с премьером Хорватии Андреем Пленковичем

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

По словам Зеленского, стороны обсудили оборонную помощь и сотрудничество, гуманитарное разминирование, реабилитацию украинских детей и раненых воинов, восстановление Украины и европейскую интеграцию.

"Также сегодня подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между нашими государствами. Вместе будем развивать сотрудничество между нашими ОПК. Хорватия продолжит предоставлять оборудование и делиться знаниями по гуманитарному разминированию", - добавил президент.

Напомним, 9 октября 2024 года Владимир Зеленский посещает Хорватию с рабочим визитом.

І скільки бюджету то турне зелене коштувало?
09.10.2024 15:14 Ответить
заради 4-ри кратного майстра спорту по стрибкам в сторону та дЄрьмака в його опі, нічого не шкода, зебіли підтвердять.
09.10.2024 18:08 Ответить
Ще один довгостроковий пшик.
09.10.2024 15:21 Ответить
09.10.2024 15:40 Ответить
як...а про безпекові гарантії забули...?? А ну так у дурня зараз хвормула миру....
09.10.2024 15:58 Ответить
С Буркина-Фасо ещё нужно подписать договор! Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве...
09.10.2024 16:04 Ответить
 
 