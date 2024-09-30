Вторжение России в Украину стало ключевым фактором расширения ЕС, - премьер Хорватии Пленкович
Российский диктатор Владимир Путин невольно стал крупнейшим катализатором расширения Европейского Союза после того, как его вторжение в Украину в 2022 году "подтолкнуло" больше стран к вступлению в блок.
Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
"За последние два с половиной года мы стали свидетелями стратегического сдвига в том, что европейские столицы стали более открытыми к расширению. Я считаю, что Владимир Путин больше всего способствовал расширению", - сказал он.
В июне ЕС согласился начать переговоры с Украиной и ее меньшим соседом, Молдовой, о членстве в блоке, что стало важным шагом в процессе, который, вероятно, займет годы, отмечает агентство.
Ранее в этом году лидеры ЕС также согласились начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, стремясь приблизить разделенную страну к Европе и противостоять росту влияния России. Еще пять стран на Западных Балканах находятся на разных стадиях процесса вступления.
Ярый сторонник Украины в ее войне против российского вторжения, Пленкович планирует провести саммит в начале октября в Дубровнике с участием президента Владимира Зеленского и лидеров стран Юго-Восточной Европы.
Идея заключается в том, чтобы продемонстрировать солидарность и поддержку Украине со стороны группы стран, которые имеют много исторических связей с Украиной и украинским народом", - отметил он.
Лидеры поддержат Киев "в стремлении к свободе, территориальной целостности, а также в том, как обеспечить, чтобы украинская экономика хорошо функционировала в сложных обстоятельствах", добавил премьер Хорватии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і НАТО