Вторгнення Росії в Україну стало ключовим фактором розширення ЄС, - прем’єр Хорватії Пленкович

Російський диктатор Володимир Путін мимоволі став найбільшим каталізатором розширення Європейського Союзу після того, як його вторгнення в Україну у 2022 році "підштовхнуло" більше країн до вступу в блок.

Про це заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"За останні два з половиною роки ми стали свідками стратегічного зрушення в тому, що європейські столиці стали більш відкритими до розширення. Я вважаю, що Володимир Путін найбільше сприяв розширенню", - сказав він.

У червні ЄС погодився розпочати переговори з Україною та її меншим сусідом, Молдовою, про членство в блоці, що стало важливим кроком у процесі, який, ймовірно, займе роки, зазначає агентство.

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Раніше цього року лідери ЄС також погодилися розпочати переговори з Боснією та Герцеговиною, прагнучи наблизити розділену країну до Європи та протистояти зростанню впливу Росії. Ще п'ять країн на Західних Балканах перебувають у різних стадіях процесу вступу.

Палкий прихильник України в її війні проти російського вторгнення, Пленкович планує провести саміт на початку жовтня в Дубровнику за участю президента Володимира Зеленського та лідерів країн Південно-Східної Європи.

Ідея полягає в тому, щоб продемонструвати солідарність та підтримку Україні з боку групи країн, які мають багато історичних зв'язків із Україною та українським народом", - зауважив він.

Лідери підтримають Київ "у прагненні до свободи, територіальної цілісності, а також у тому, як забезпечити, щоб українська економіка добре функціонувала у складних обставинах", додав прем'єр Хорватії.

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