Хорватия поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, - премьер Пленкович

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил полную поддержку стремлениям Украины вступить в ЕС и НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша совместная декларация, которую мы примем сегодня, фиксирует нашу решимость и поддержку Украины в ряде сфер. Наш регион знает шрамы войны, но сегодня стремится к сотрудничеству. Некоторые из стран являются членами ЕС, а некоторые находятся на пути к членству. Хорватия особенно рада поддержать Украину на ее пути в ЕС", - сказал Пленкович во время вступительного слова на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" в Дубровнике.

По словам премьера, Хорватия полностью поддерживает Украину в ее вступлении в ЕС вместе с Молдовой, а также Боснией и Герцеговиной, и рассматривает это как важную часть динамики расширения ЕС.

"Европейская структура - это будущее, которое гарантирует мир и процветание, которыми части нашего континента наслаждались десятилетиями. Хорватия пользуется этими привилегиями и обязательствами членства в ЕС сегодня, и мы полны решимости поделиться своим опытом с Украиной и другими странами", - сказал Пленкович.

Отдельно он отметил сложность проведения всеобъемлющих реформ, ведя войну, и поэтому выразил восхищение Украиной, "одобряя результаты, которых Киев достиг на сегодня".

"И мы продолжим поддерживать Украину на ее пути к членству в НАТО, особенно после визита нового генерального секретаря Рютте в Киев несколько дней назад", - заявил Пленкович. По его словам, российская агрессия против Украины - "это атака на суверенное право каждого государства выбирать свой собственный политический путь и партнеров, краеугольный камень стабильности в Европе после холодной войны".

"Поддержка Украины в ее защите от российской агрессии - это не просто вопрос солидарности с нацией, которая борется за свое выживание. Это также представляет собой важнейший геополитический интерес и интерес в сфере безопасности для всех нас", - сказал премьер Хорватии.

