Боевая работа расчета мобильной РСЗО "RAK-SA-12" пограничной бригады "Месть": "Бах-бах! Ты слышишь это? Рай для ушей!". ВИДЕО

Пограничники из бригады "Месть" опубликовали видеозапись с фрагментами боевой работы расчета РСЗО "RAK-SA-12" хорватского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи бойцы делают несколько залпов с разных позиций. Хорватская РСЗО установлена на американский внедорожник "Humvee".

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"РСЗО RAK-SA-12 пограничной бригады "Месть" проводит для врага "курсы экстренной эвакуации" на Краматорском, Купянском направлениях и в Серебрянском лесу. Уроки - жесткие, но эффективные", - пишут пограничники в заметке к записи.

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Для справки:

РСЗО RAK-SA-12 - реактивная система залпового огня RAK-12 разработана в начале 1990-х хорватской компанией Madlerd на основе значительно облегченной югославской РСЗО M-63 Plamen. Обновленная реактивная система предназначена для поражения живой силы и техники противника, которая размещена по большим площадям на дистанциях от 800 до 8500 метров. Небольшой вес, относительно большая дальность ведения огня и большая мощность боеприпасов RAK-SA-12 обеспечивают мобильность и возможность выполнения задач на различных типах местности и в любых метеорологических условиях. Небольшой вес установки также позволяет ее транспортировку легким колесным транспортом, также ее можно установить на платформу внедорожника или легкого грузовика. Пусковая установка может использовать такие типы реактивных снарядов калибра 128 мм: М63, М91, а также их модификации. Масса взрывчатого вещества в снаряженном боеприпасе составляет 2,5 кг. Расчет пусковой установки состоит из пяти бойцов. Время перевода пусковой установки из транспортного в боевое составляет 1 минуту 30 секунд, обратно из боевого в транспортное - 1 минуту.

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