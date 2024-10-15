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Пограничники ликвидировали вражеский минометный расчет и уничтожили грузовик противника. ВИДЕО

Пограничники уничтожили вражеский минометный расчет и грузовик противника. Оккупанты ударили по украинским позициям из миномета на северном направлении и пытались убежать. Но пограничники ликвидировали врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Также смотрите: Боевая работа расчета мобильной РСЗО "RAK-SA-12" пограничной бригады "Месть": "Бах-бах! Ты слышишь это? Рай для ушей!". ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6561) уничтожение (7176)


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потрібні великі безпілотні дрони - бачу ціль, одразу стріляю...
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15.10.2024 16:51 Ответить
0.28 - побігли до авто після "прильоту"
там в тому авто, мабуть, горілку везли або спирт...
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15.10.2024 17:23 Ответить
Ну і де ліквідований розрахунок ? Щось для ліквідованих вони занадто швидко бігають .
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16.10.2024 02:28 Ответить
 
 