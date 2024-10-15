Пограничники ликвидировали вражеский минометный расчет и уничтожили грузовик противника. ВИДЕО
Пограничники уничтожили вражеский минометный расчет и грузовик противника. Оккупанты ударили по украинским позициям из миномета на северном направлении и пытались убежать. Но пограничники ликвидировали врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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там в тому авто, мабуть, горілку везли або спирт...