РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5168 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 753 7

Нацгвардейцы отбили вражеский штурм и уничтожили три БМП на Харьковском направлении. ВИДЕО

На Харьковском направлении бойцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины отбили вражеский штурм.

Россияне в очередной раз пытались продвинуться к украинским позициям. По противнику военные "Спартана" отработали артиллерией, ударными дронами, коллективным вооружением. Российский штурм выдался коротким и прогнозируемо неудачным.

Враг понес потери ранеными и убитыми, также было уничтожено три БМП, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники ликвидировали вражеский минометный расчет и уничтожили грузовик противника. ВИДЕО

Автор: 

штурм (534) уничтожение (7176) Национальная гвардия (2153) БМП (404)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Файно, козаки....!!! Файно!
показать весь комментарий
15.10.2024 17:58 Ответить
Чергова гарна робота-черговий респект...
показать весь комментарий
15.10.2024 17:58 Ответить
Добре..
показать весь комментарий
15.10.2024 18:25 Ответить
У яблучко.
показать весь комментарий
15.10.2024 18:28 Ответить
Повідомляєтьсяч, що знищення ворожої колони мало місце на території пітьми у Бєлгородській області.

показать весь комментарий
15.10.2024 19:32 Ответить
оце добре а то я вже подумав що у нас і харківський напрямок вже появився
показать весь комментарий
15.10.2024 20:43 Ответить
Рашистську колону Сили оборони України розбили артилерійським вогнем і дронами на дорозі північніше н.п. Журавльовка. Після цього супротивник у відповідь застосував РСЗВ по території Журавльовського лісу, на захід від Журавльовки, розраховуючи накрити нашу ДРГ з дронщиками.
Координати удару 50.306117, 36.297927.
показать весь комментарий
15.10.2024 22:00 Ответить
 
 