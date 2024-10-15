Нацгвардейцы отбили вражеский штурм и уничтожили три БМП на Харьковском направлении. ВИДЕО

На Харьковском направлении бойцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины отбили вражеский штурм.

Россияне в очередной раз пытались продвинуться к украинским позициям. По противнику военные "Спартана" отработали артиллерией, ударными дронами, коллективным вооружением. Российский штурм выдался коротким и прогнозируемо неудачным.

Враг понес потери ранеными и убитыми, также было уничтожено три БМП, сообщает Цензор.НЕТ.

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