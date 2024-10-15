Бойцы Нацполиции совместно с побратимами ликвидировали десант вражеских штурмовиков в Донецкой области. ВИДЕО
В селе Михайловка Донецкой области бойцы полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" совместно с побратимами из смежных подразделений остановили штурм оккупантов позиций Сил безопасности и обороны Украины.
Пока смежники уничтожали технику врага, операторы дронов-камикадзе и артиллеристы полка "Цунами" уничтожили десант вражеских штурмовиков, сообщает Цензор.НЕТ.
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2 лютого 2023 року бригаду було створено на базі двох полків спецпризначення «Сафарі» та «Цунамі», батальйону патрульної поліції особливого призначення «Луганськ-1».
не знав....
До складу бригади зазвичай входить від трьох до шести батальйонів з підрозділами підтримки.
За класифікацією нато батальон має код OF-4, полк - OF-5, бригада - OF-6.
У склад бригади можуть входити як полки, так і батальони.