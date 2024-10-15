Десантники 79-й бригады ликвидировали 25 оккупантов, 30 - ранили, а также уничтожили 4 единицы тяжелой бронетехники

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отразили попытку российских захватчиков прорвать украинскую оборону на Кураховском направлении фронта.

В районе села Константиновка Донецкой области во время отражения атаки наши десантники сожгли 2 боевые бронированные машины с пехотой и подбили 2 танка. Также уничтожили 2 багги. 25 оккупантов были ликвидированы, еще 30 - ранены.

Видео боевой работы бойцы обнародовали на своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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