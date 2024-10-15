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Десантники 79-й бригады ликвидировали 25 оккупантов, 30 - ранили, а также уничтожили 4 единицы тяжелой бронетехники

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отразили попытку российских захватчиков прорвать украинскую оборону на Кураховском направлении фронта.

В районе села Константиновка Донецкой области во время отражения атаки наши десантники сожгли 2 боевые бронированные машины с пехотой и подбили 2 танка. Также уничтожили 2 багги. 25 оккупантов были ликвидированы, еще 30 - ранены.

Видео боевой работы бойцы обнародовали на своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы Нацполиции совместно с побратимами ликвидировали десант вражеских штурмовиков в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7176) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


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Топ комментарии
+31
Дякувати, не передякувати моїм десантникам з Миколаїва. Ну, а якшо серьозно, то таких бригад у ЗСУ не дуже багато - смертельні профі, українськи вовки без жалю до рашистів. Бо с...ка зелена скорочувала та знищувала саме ось такі бригади з 19 року. Саме гнида здала Миколавївських Морпіхів Бригади № 36(це котрі вийшли з криму у 14 ,не всі - бо 80% були кримчани та зрадили присязі) і саме Миколаївці пішли служити і підняли бригаду на новий рівень та не зрадили присязі у Маріуполі. Саме Миколаїв стоїть на першому місці по військово полонених. Їбаште десантники тих рашистів і за своїх побратимів з 36, які більше 2 років терплять тортури у концтаборах та отримали по 30 років рашистької тюрми.
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15.10.2024 20:50
+20
лапті зовсім позбавлені розуму... мразота йде вбивати за жменьку копійок, які не так вже й проблематично заробити. Але працювати **** не вміє і не хоче, проте сподіваєтсья на вдачу... ну а вдача - вона така, як співав персонаж ХВільму біле сонце пустелі - для кого-то добрая, а кому іначє... не фартануло...
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15.10.2024 20:47
+17
А той що руки підняв догори в кінці відео - він просив пробачення за гріхи??? перед тим як йому Україна оплатила квиток на концерт кабздона....
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15.10.2024 20:40
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А той що руки підняв догори в кінці відео - він просив пробачення за гріхи??? перед тим як йому Україна оплатила квиток на концерт кабздона....
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15.10.2024 20:40 Ответить
лапті зовсім позбавлені розуму... мразота йде вбивати за жменьку копійок, які не так вже й проблематично заробити. Але працювати **** не вміє і не хоче, проте сподіваєтсья на вдачу... ну а вдача - вона така, як співав персонаж ХВільму біле сонце пустелі - для кого-то добрая, а кому іначє... не фартануло...
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15.10.2024 20:47 Ответить
йому точно не....
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15.10.2024 20:49 Ответить
Я не знаю, кому ще платять 30 тисяч долларів за підпис на папері. А життя їх все одно нічого не варте, вони це знають. Хтось хоче виплатити кредити, в які влізли усією сім'єю. Хтось думає, що реально радную расєю спасаєт
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15.10.2024 21:23 Ответить
нууу, тут мабуть гроші як доповнення. а головне - це те, що вони ненавидять українців і хочуть їх вбивати.
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16.10.2024 01:51 Ответить
путен памагиииииииии
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16.10.2024 20:27 Ответить
Он говорил, спасиба что ему воздалось по заслугам
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15.10.2024 21:10 Ответить
Дякувати, не передякувати моїм десантникам з Миколаїва. Ну, а якшо серьозно, то таких бригад у ЗСУ не дуже багато - смертельні профі, українськи вовки без жалю до рашистів. Бо с...ка зелена скорочувала та знищувала саме ось такі бригади з 19 року. Саме гнида здала Миколавївських Морпіхів Бригади № 36(це котрі вийшли з криму у 14 ,не всі - бо 80% були кримчани та зрадили присязі) і саме Миколаївці пішли служити і підняли бригаду на новий рівень та не зрадили присязі у Маріуполі. Саме Миколаїв стоїть на першому місці по військово полонених. Їбаште десантники тих рашистів і за своїх побратимів з 36, які більше 2 років терплять тортури у концтаборах та отримали по 30 років рашистької тюрми.
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15.10.2024 20:50 Ответить
Миколаївська область є однією з лідерів в Україні за кількістю мобілізованих громадян. Миколаїв - місто героїв! Компанія наперсточників, на чолі з Зеленськім, повинна відповісти за всі свої злочинні дії.
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16.10.2024 10:06 Ответить
Клас.Тільки давно хотів запитати,а чому в українських операторів дронів мовою інтерфейсу є "рускій язик"?(((
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15.10.2024 21:03 Ответить
Все дуже просто - хто є виробник тих дрончиків. Ти, у швейцарії звісно про це навіть не здогадуєшься. Якби ти зміг побачити ту техніку котру постачає до ЗСУ гетьман Порох, то таких запитань у тебе не було б.
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15.10.2024 21:34 Ответить
Можливо за мої донати)
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15.10.2024 21:45 Ответить
І за мої. Але мені пох, якою мовою нищать рашистів.
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15.10.2024 21:53 Ответить
О це дуже важливе запитання , яке потребує серйозного розслідування. Іншим проблем на фронті немає
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15.10.2024 21:45 Ответить
Хіба я про розслідування питав(((
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15.10.2024 21:50 Ответить
А фашисты все ползут и ползут... Скоро Купянск захватят потом Харьков. Это и есть план Победы Зеленского??
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15.10.2024 21:42 Ответить
Вы забыли добавить , что после Харькова опять возьмут Киев, но только уже в ноябре, и до конца декабря вийдут на польскую границу.
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15.10.2024 21:47 Ответить
Кто-то улышал, что говорил последний?
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16.10.2024 10:08 Ответить
То он трындел в космос, мол, все люди - братья, все бабы - сестры... Моря, пустыни, Звезды - все меж собов раадня-а...
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16.10.2024 16:07 Ответить
 
 