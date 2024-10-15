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Дрон-камикадзе атакует российского захватчика, пока тот стоит один среди поля. ВИДЕО

Бойцы ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко при поддержке десантников 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ликвидировали двух российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Один из оккупантов стоял посреди поля, задумавшись, и стал легкой целью для FPV-дрона, который точно попал ему в голову. Второй оккупант пытался убежать, но его догнали дроном и уничтожили прямо на месте", - добавили в публикации.

Смотрите также: Десантники 79-й бригады ликвидировали 25 оккупантов, 30 - ранили, а также уничтожили 4 единицы тяжелой бронетехники

Автор: 

армия РФ (19598) ликвидация (3669) 92 отдельная штурмовая бригада (256) 77 ОАБ (29)


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Наркомани живуть не довго, але яскраво.
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15.10.2024 21:36 Ответить
strike!
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15.10.2024 21:36 Ответить
Стою одін срєді равніни голой... (с)
Нє, вже не стою!
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15.10.2024 22:03 Ответить
Не слышны в мозгу даже шорохи, всё там замерло навсегда...
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15.10.2024 22:09 Ответить
А чо ходять по городу!...
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15.10.2024 22:28 Ответить
Таких самі кацапи іменують "бігунками-смертниками"... Саме такі "бігуни" доставляють воду, харчі та ********** на передові позиції...
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15.10.2024 22:45 Ответить
а міг би бігати від воєнкомату у своєму Водкінську чи Чухломі. Там хоч двісті грамів тротилу у голову не прилетіло би.
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16.10.2024 01:48 Ответить
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16.10.2024 05:07 Ответить
Аполлон ...
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16.10.2024 19:44 Ответить
 
 