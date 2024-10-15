Дрон-камикадзе атакует российского захватчика, пока тот стоит один среди поля. ВИДЕО

Бойцы ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко при поддержке десантников 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ликвидировали двух российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Один из оккупантов стоял посреди поля, задумавшись, и стал легкой целью для FPV-дрона, который точно попал ему в голову. Второй оккупант пытался убежать, но его догнали дроном и уничтожили прямо на месте", - добавили в публикации.

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