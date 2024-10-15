Удар касетною ракетою ATACMS по полігону з особовим складом ЗС РФ в Запорізькій області. ВIДЕО
Виявлено та уражено місце навчання росіян. Воїни ЗСУ знищили особовий склад ворога на полігоні ударом, ймовірно, ракетою ATACMS.
Відео бойової роботи наших захисників оприлюднили у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+43 Скептичний Песиміст
показати весь коментар16.10.2024 00:36 Посилання
+31 Gfg88
показати весь коментар15.10.2024 23:57 Посилання
+16 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар15.10.2024 23:59 Посилання
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видайте хлопцям кешем і вони принесуть вам 3 000 скальпів
Більш безглуздого використання, треба ще подумати.
У тому ж Криму краще б вдарили по ТЕЦ, обленерго, нафтобазам, мости,
кацапи неодноразово скуліли що Україна може зробити брудну бомбу і підірвати її на кримському перешийку.
Подумайте про це.
От дурачье. Деньги амерские жалеют
ванєк баби єщьо норожають, безплатно, як кошки
Ну и порадовала злость путинских ботов в адрес Зели
так, що там з планом, який пишеться вже п'ять років?
зазернути в очко?
припинити стріляти?
десь посередені?