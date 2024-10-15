Удар касетною ракетою ATACMS по полігону з особовим складом ЗС РФ в Запорізькій області. ВIДЕО

Виявлено та уражено місце навчання росіян. Воїни ЗСУ знищили особовий склад ворога на полігоні ударом, ймовірно, ракетою ATACMS.

Відео бойової роботи наших захисників оприлюднили у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

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