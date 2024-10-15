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Удар касетною ракетою ATACMS по полігону з особовим складом ЗС РФ в Запорізькій області. ВIДЕО

Виявлено та уражено місце навчання росіян. Воїни ЗСУ знищили особовий склад ворога на полігоні ударом, ймовірно, ракетою ATACMS.

Відео бойової роботи наших захисників оприлюднили у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники встановили близько 30 мін, на яких підірвалися дві БМП і танк противника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) знищення (7488) ЗСУ (7647)


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Топ коментарі
+43
Можна. Ракетою Грім-2. Де вони - запитувати в Зеленського. Або ракетами Х-55. Де ці ракети - запитувати в Кучми. Це з реальних ракет, а ще були різного роду розробки типу Коршун-2, Блискавка.... тут теж питання до Зеленського, чи вони розробляються, чи остаточно проекти ним знищено.
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16.10.2024 00:36
+31
А можна так по москві?
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15.10.2024 23:57
+16
ніззя-байдєн сказал шо будєт ескалация...
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15.10.2024 23:59
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А можна так по москві?
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15.10.2024 23:57 Відповісти
ніззя-байдєн сказал шо будєт ескалация...
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15.10.2024 23:59 Відповісти
фак байдєн
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16.10.2024 00:14 Відповісти
Можна. Ракетою Грім-2. Де вони - запитувати в Зеленського. Або ракетами Х-55. Де ці ракети - запитувати в Кучми. Це з реальних ракет, а ще були різного роду розробки типу Коршун-2, Блискавка.... тут теж питання до Зеленського, чи вони розробляються, чи остаточно проекти ним знищено.
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16.10.2024 00:36 Відповісти
Зеленоморде, поїж оселедця
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16.10.2024 09:13 Відповісти
Потрібно саме так є@анути кацапню кляту 🤬
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16.10.2024 00:44 Відповісти
Тупоголві, навіщо вам та Москва і Сраний Курськ ? Краще б били з першого дня , і наступали, а не зливали контрнаступ з кабінетів на Банковій ермак і різні кроти підручні, по ОКУПАНТАХ на українській землі - КРИМ, Херсон , Каховка, Джанкой, Мелітополь, Маріуполь, Бердянськ , які здав ЗЕІУДА На Цє треба ракети і
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16.10.2024 06:39 Відповісти
Твоя думка дуже важлива для українців, пиши ще,бо ми не знаємо що робити, лише закордонні уйобки знають як правильно жити в Україні.
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16.10.2024 07:45 Відповісти
За першого дня вибивали кацапів з під Києва, потім з під Чернігова та Сум, далі від Миколаєва та Херсона, тоді з під Харкова, по ходу знищували кацапський флот щоб десанта на Одесу не відбулося - отак і до Курщини дійшли...
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16.10.2024 12:52 Відповісти
тобто русня вже навчена, можна відправляти...
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16.10.2024 00:00 Відповісти
міліон доларів щоб прибити максимум 30 орків

видайте хлопцям кешем і вони принесуть вам 3 000 скальпів
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16.10.2024 01:07 Відповісти
І то не факт, може й не 30 а тільки 3.
Більш безглуздого використання, треба ще подумати.
У тому ж Криму краще б вдарили по ТЕЦ, обленерго, нафтобазам, мости,
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16.10.2024 05:01 Відповісти
вони списані, ботяра
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16.10.2024 07:22 Відповісти
Как удачно легла.
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16.10.2024 00:03 Відповісти
зсрф з великої літери, ну ну сайт патріотів...
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16.10.2024 00:06 Відповісти
Как потренировались?
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16.10.2024 00:11 Відповісти
Тренировались закапываться, но в итоге так и не научились. Придется закапывать их пополнению. Итеративный процесс.
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16.10.2024 00:15 Відповісти
Купи смарт з більшим екраном ))
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16.10.2024 00:44 Відповісти
Більше трьох не нарахував. Ракета в дупу.
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16.10.2024 05:04 Відповісти
Купи себе очки, Ваня
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16.10.2024 05:32 Відповісти
Зря тренировались
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16.10.2024 00:13 Відповісти
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16.10.2024 00:21 Відповісти
як би так не вийшло, що заход дозріє до того, що йому буде простіше придушити Україну
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16.10.2024 00:49 Відповісти
Ви маєте на увазі Захід? Ні, не дозріє, бо розуміє, що почнеться ефект доміно. Тому це швидше за все перейде у стадію прибуття вояків НАТО нам на допомогу.
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16.10.2024 01:06 Відповісти
не смішіть..
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16.10.2024 01:12 Відповісти
читав мінтстра польши? скоріш перейде в стадію "вигнати всіх украінців"
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16.10.2024 05:13 Відповісти
Якщо Держава має Атомні електростанції - то вона ВЖЕ ядерна держава.
кацапи неодноразово скуліли що Україна може зробити брудну бомбу і підірвати її на кримському перешийку.
Подумайте про це.
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16.10.2024 12:56 Відповісти
Хороша дискотека - чмоні танцювали до упаду.
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16.10.2024 00:46 Відповісти
Маловато,понимаешь,маловато будет! (с)
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16.10.2024 01:04 Відповісти
маловато та дорогувато
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16.10.2024 01:08 Відповісти
Можно подумать ты ванек за нее заплатил
От дурачье. Деньги амерские жалеют
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16.10.2024 09:35 Відповісти
на 20 орків викорастали таку ракету
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16.10.2024 01:10 Відповісти
"Кта ні спрятался, я ні вінават", піdари.
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16.10.2024 01:25 Відповісти
На кілька свинособак "спалили" АТАКАМС? Мікроскопом цвях забили...
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16.10.2024 01:53 Відповісти
Кілька українських солдат не будуть вбиті при штурмі цим лайном - уже добре.
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16.10.2024 05:16 Відповісти
Ты больше можешь??
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16.10.2024 05:30 Відповісти
Стоимость одной ракеты на 2022 год составляла около 1,476 млн долларов США.
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16.10.2024 05:40 Відповісти
вони списані
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16.10.2024 07:23 Відповісти
цими ракетами можна бити по аеродромах і складах - збитків кпцапам буде в тисячі рази більше, а

ванєк баби єщьо норожають, безплатно, як кошки
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16.10.2024 12:22 Відповісти
без тебе розберуться куди бити, кутузоу!
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16.10.2024 13:08 Відповісти
Цією ракетою треба було знести кримський міст , але Ермак не дозволяє! Він вжє підписав договорняк з ТЕРРОРИСТАМИ , спалюють ракети вхолосту
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16.10.2024 06:47 Відповісти
Касетна ракета нічого мосту не зробить.
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16.10.2024 09:47 Відповісти
а по аеродрому чи нафтобазі ?!
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16.10.2024 12:23 Відповісти
Життя наших воїнів дорожче.
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16.10.2024 02:39 Відповісти
Може десь заховались, але бігало не більше десятка.
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16.10.2024 05:10 Відповісти
Опять говноеды недовольны? Опять зрада у вас? Ракета дорогая? Вы что ли за нее платили? Мало кацапов угандошено? А вы больше , со своих диванов? Другой раз кажется, если кто-то ***** томогавком прямо в путькин кабинет, здесь все равно найдутся недовольные, скажут летела долго или огня мало. Или здесь вообще одна лахта пасется
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16.10.2024 05:29 Відповісти
А хто сказав, що ЗЕ! і Єрмак скинулися й купили ракету?
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16.10.2024 08:11 Відповісти
А цікаво, там в американських шалманах інтернет швидко працює?
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16.10.2024 08:17 Відповісти
Больше всего меня насмешили страдания путинских ботов о амерских деньгах кои амеры амерам заплатили за эту ракету
Ну и порадовала злость путинских ботов в адрес Зели
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16.10.2024 09:39 Відповісти
Там три каліки на тому полігоні, кращої цілі не знайшлось для кількасоттисячної ракети?
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16.10.2024 10:02 Відповісти
у них полігони на окупованій землі, а у нас фортифікації.
так, що там з планом, який пишеться вже п'ять років?
зазернути в очко?
припинити стріляти?
десь посередені?
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16.10.2024 10:10 Відповісти
Влучність - 100%.
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16.10.2024 10:55 Відповісти
Шкода що цих нелюдів там було небагато.
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16.10.2024 11:33 Відповісти
тут де хто пише «міліон баксів на декілька касабів… можна било би краще використати…»
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17.10.2024 12:17 Відповісти
Тут дехто пише: « міліон баксів на 10 касабів.., можна було би краще використати…»
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17.10.2024 12:20 Відповісти
 
 