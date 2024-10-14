На Покровском направлении россияне пытаются вести механизированные наступления, чтобы добиться успехов до ухудшения погоды, - спикер НГУ Музычук

Оккупанты используют для штурмов небольшие пехотные группы на Покровском направлении. Они продвигаются под прикрытием лесополос или даже открытой местностью. Их действия поддерживаются автомобильной техникой, в частности - багги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

Также оккупанты пытаются вести механизированные наступления, чтобы достичь тактических успехов до того, как ухудшение погоды усложнит маневры бронетехники.

Ярким примером являются недавние атаки, где враг использовал десятки единиц бронетехники с десантом, что является отчаянной попыткой прорыва силами механизированного батальона.

"За предыдущие два с половиной месяца враг провел и крупные механизированные атаки, где применено было более 40 или 50 единиц бронетехники с десантом. Это по сути попытка наступления силами механизированного батальона", - рассказал спикер.

Такие действия наблюдались в боях за Угледар, на Купянском направлении в конце сентября и на Кураховском - в начале октября.

За прошедшую неделю нацгвардейцы по линии фронта уничтожили 67 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что сектор Авдеевка-Покровск на востоке Украины, вероятно, остается основным направлением усилий России, в течение последней недели здесь усилились вражеские операции. Вполне вероятно, что россияне готовятся к наступлению на Покровск.

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