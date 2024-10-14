За неделю на фронте произошло 1158 боевых столкновений с врагом, - Генштаб

Оккупанты продолжают сосредотачивать свои основные усилия на Лиманском, Купянском, Покровском и Кураховском направлениях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

В течение прошлой недели оккупанты нанесли по позициям наших войск и объектам гражданской инфраструктуры 29 ракетных ударов, задействовав для этого 52 ракеты; 533 авиаудара (в частности, сбросили 900 управляемых авиабомб). Российская армия осуществила более 30 000 артобстрелов, из них более 944 - из реактивных систем залпового огня.

25 атак в течение недели зафиксировано на Харьковском направлении. Враг атаковал в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

Основные наступательные действия на Купянском направлении россияне проводили возле Синьковки, Колесниковки, Стельмаховки, Андреевки, Берестового, Петропавловки, Глушковки, Лозовой. За неделю Силы обороны отбили 132 вражеские атаки.

145 атак врага украинские защитники отбили на Лиманском направлении. Бои шли в районах Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Грековки, Григорьевки и Дибровы.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили десять атак в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Спирного.

47 атак украинские воины отбили на Краматорском направлении. Наиболее активным враг был в районах Ступочек и Часова Яра.

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На Торецком направлении враг провел 88 штурмов возле Щербиновки, Торецка, Дилиевки и Нелиповки.

189 вражеских атак Силы обороны отбили на Покровском направлении. Враг сосредоточил свои усилия в районе населенных пунктов Мирноград, Лисовка, Новтроицкое, Крутой Яр, Луч, Петровка.

На Кураховском направлении Силы обороны сдерживают врага в районе населенных пунктов Новоселовка, Горняк, Новоселидовка, Острое, Цукурино, Желанное Второе, Антоновка, Александровка, Константиновка. Россияне 229 раз пытались прорвать оборону.

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49 атак в районах населенных пунктов Богоявленка, Ясная Поляна, Золотая Нива отбили украинские защитники на Времевском направлении.

На Ореховском было семь атак россияне, в основном - возле Каменного, Работино, Малой Токмачки. На Приднепровском было 37 безуспешных вражеских атак.