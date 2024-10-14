За неделю на фронте произошло 1158 боевых столкновений с врагом, - Генштаб
Оккупанты продолжают сосредотачивать свои основные усилия на Лиманском, Купянском, Покровском и Кураховском направлениях
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
В течение прошлой недели оккупанты нанесли по позициям наших войск и объектам гражданской инфраструктуры 29 ракетных ударов, задействовав для этого 52 ракеты; 533 авиаудара (в частности, сбросили 900 управляемых авиабомб). Российская армия осуществила более 30 000 артобстрелов, из них более 944 - из реактивных систем залпового огня.
25 атак в течение недели зафиксировано на Харьковском направлении. Враг атаковал в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.
Основные наступательные действия на Купянском направлении россияне проводили возле Синьковки, Колесниковки, Стельмаховки, Андреевки, Берестового, Петропавловки, Глушковки, Лозовой. За неделю Силы обороны отбили 132 вражеские атаки.
145 атак врага украинские защитники отбили на Лиманском направлении. Бои шли в районах Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Грековки, Григорьевки и Дибровы.
На Сиверском направлении Силы обороны отбили десять атак в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Спирного.
47 атак украинские воины отбили на Краматорском направлении. Наиболее активным враг был в районах Ступочек и Часова Яра.
На Торецком направлении враг провел 88 штурмов возле Щербиновки, Торецка, Дилиевки и Нелиповки.
189 вражеских атак Силы обороны отбили на Покровском направлении. Враг сосредоточил свои усилия в районе населенных пунктов Мирноград, Лисовка, Новтроицкое, Крутой Яр, Луч, Петровка.
На Кураховском направлении Силы обороны сдерживают врага в районе населенных пунктов Новоселовка, Горняк, Новоселидовка, Острое, Цукурино, Желанное Второе, Антоновка, Александровка, Константиновка. Россияне 229 раз пытались прорвать оборону.
49 атак в районах населенных пунктов Богоявленка, Ясная Поляна, Золотая Нива отбили украинские защитники на Времевском направлении.
На Ореховском было семь атак россияне, в основном - возле Каменного, Работино, Малой Токмачки. На Приднепровском было 37 безуспешных вражеских атак.
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@ "Курська область.
У Кореньовському районі російські війська просунулися в районі урочищ Калинник і Культура на ділянці завширшки до 5.7 км і на північ від Вєтрєно на глибину до 2.1 км. Тривають бойові зіткнення на південь від урочища Ольговський Гай, в районі Любимовки та Новоіванівки.
У напрямку та в районі Крем'яного зберігається висока інтенсивність бойових дій.
У Суджанському районі тривають бойові зіткнення в районі Борок та у напрямку Плєхово.
Часівярський напрямок.
На північному фланзі на південь від Григорівки противник зайняв ротний опорний пункт, за який раніше йшли бої, і просунувся в південній частині урочища Тарасове на глибину до 1.18 км.
На південь від західної частини Калинівки противник просунувся в північній частині заказника «Урочище Орлове» на глибину до 400 метрів.
На південному фланзі маневрені групи противника просунулися в районі мосту через канал «Сіверський Донець-Донбас» вздовж автодороги Т0504 (Н-32) на глибину до 900 метрів.
Покровський напрямок.
На північному фланзі тривають бойові сутички на захід від Миколаївки, вздовж залізниці на північ від Новогродівки, у напрямку Сухого Яру та Лисівки.
Південніше Селидового російські війська просунулися вздовж північної лісосмуги балки Лозова на глибину до 450 метрів і спробували просунутися вздовж сусідньої лісосмуги у напрямку Селидового, де потрапили в полон.
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Уздовж балки Лозова противник продовжує тиснути у північно-західному напрямку. Бої продовжуються.
📍48.121494,37.298691
На південь від шахти «Святителя Василія Великого» маневрені групи противника роблять спроби просунутися вздовж лісосмуг до Ізмайлівки.
Вугледарський напрямок.
На південь від Золотої Ниви противник просунувся вздовж лісосмуг на ділянці шириною до 2.4 км.
На північ від Вугледару противник зайняв ділянку шириною до 3.5 км на глибину до 800 метрів. Тривають бої у районі вентстволу шахти «Південно-Донбаська №1»."