За тиждень на фронті відбулося 1158 бойових зіткнень з ворогом, - Генштаб

Окупанти продовжують зосереджувати свої основні зусилля на Лиманському, Куп'янському, Покровському та Курахівському напрямках

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов

Протягом минулого тижня окупанти завдали по позиціях наших військ та об’єктах цивільної інфраструктури 29 ракетних ударів, задіявши для цього 52 ракети; 533 авіаудари (зокрема скинули 900 керованих авіабомб). Російська армія здійснила понад 30 000 артобстрілів, із них понад 944 – з реактивних систем залпового вогню.

25 атак протягом тижня зафіксовано на Харківському напрямку. Ворог атакував у районах населених пунктів Стариця і Вовчанськ

Основні наступальні дії на Куп'янському напрямку росіяни проводили біля Синьківки, Колісниківки, Стельмахівки, Андріївки, Берестового, Петропавлівки, Глушківки, Лозової. За тиждень Сили оборони відбили 132 ворожі атаки.

145 атак ворога українські захисники відбили на Лиманському напрямку. Бої точилися у районах Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Зарічного, Торського, Греківки, Григорівки і Діброви.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили десять атак у районах Білогорівки, Івано-Дар'ївки, Верхньокам'янського та Спірного.

47 атак українські воїни відбили на Краматорському напрямку. Найбільш активним ворог був у районах Ступочок і Часового Яру.

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На Торецькому напрямку ворог провів 88 штурмів біля Щербинівки, Торецька, Диліївки та Неліпівки.

189 ворожих атак Сили оборони відбили на Покровському напрямку. Ворог зосередив свої зусилля у районі населених пунктів Мирноград, Лисівка, Новтроїцьке, Крутий Яр, Промінь, Петрівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони стримують ворога у районі населених пунктів Новоселівка, Гірник, Новоселидівка, Гостре, Цукурине, Желанне Друге, Антонівка, Олександрівка, Костянтинівка. Росіяни 229 разів намагалися прорвати оборону.

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49 атак у районах населених пунктів Богоявленка, Ясна Поляна, Золота Нива відбили українські захисники на Времівському напрямку.

На Оріхівському було сім атак росіяни, в основному – біля Кам'яного, Роботиного, Малої Токмачки. На Придніпровському було 37 безуспішних ворожих атак.