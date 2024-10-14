На Придніпровському напрямку відбито десяток штурмів, ворог хоче взяти під контроль острови в гирлі Дніпра, - ОК "Південь"

Війська РФ не припиняють намагання взяти під контроль острови в гирлі Дніпра на Півдні нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК "Південь".

Як зазначається, за минулу добу Силами оборони України на Придніпровському напрямку було відбито близько десятка ворожих штурмів.

Також повідомляється, що впродовж минулої доби зафіксовано 8 штурмів на Херсонському та 3 штурми на Запорізькому напрямках.

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"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинився Херсон та ще 7 населених пунктів області. Від дій окупантів 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення. На Миколаївщині обстрілів не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Також нагадується, що на Дніпропетровщині ворог атакував Нікополь. Люди не постраждали.

На Запоріжжі окупанти обстріляли 9 населених пунктів області. Люди не постраждали.

Втрати окупантів на Півдні

Впродовж доби втрати особового складу противника становили 63 особи. Також ворог втратив 24 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

7 одиниць автомобільної та броньованої техніки (з них 1 БТР -82А)

13 мотоциклів

1 баггі

3 човни.

"Уражено: бліндаж, 2 місця зберігання боєприпасів, 2 спостережні пункти, вогневу позицію", - додають в ОК "Південь".