На Приднепровском направлении отражен десяток штурмов, враг хочет взять под контроль острова в устье Днепра, - ОК "Південь"
Войска РФ не прекращают попытки взять под контроль острова в устье Днепра на юге нашего государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Південь".
Как отмечается, за минувшие сутки Силами обороны Украины на Приднепровском направлении было отражено около десятка вражеских штурмов.
Также сообщается, что за прошедшие сутки зафиксировано 8 штурмов на Херсонском и 3 штурма на Запорожском направлениях.
"За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказался Херсон и еще 7 населенных пунктов области. От действий оккупантов 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения. На Николаевщине обстрелов не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Также напоминается, что на Днепропетровщине враг атаковал Никополь. Люди не пострадали.
На Запорожье оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов области. Люди не пострадали.
Потери оккупантов на Юге
В течение суток потери личного состава противника составили 63 человека. Также враг потерял 24 единицы вооружения и военной техники, из них:
- 7 единиц автомобильной и бронированной техники (из них 1 БТР-82А)
- 13 мотоциклов
- 1 багги
- 3 лодки.
"Поражены: блиндаж, 2 места хранения боеприпасов, 2 наблюдательных пункта, огневая позиция", - добавляют в ОК "Південь".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль