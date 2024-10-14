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На Приднепровском направлении отражен десяток штурмов, враг хочет взять под контроль острова в устье Днепра, - ОК "Південь"

Бої за острови на Херсонщині

Войска РФ не прекращают попытки взять под контроль острова в устье Днепра на юге нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Південь".

Как отмечается, за минувшие сутки Силами обороны Украины на Приднепровском направлении было отражено около десятка вражеских штурмов.

Также сообщается, что за прошедшие сутки зафиксировано 8 штурмов на Херсонском и 3 штурма на Запорожском направлениях.

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"За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказался Херсон и еще 7 населенных пунктов области. От действий оккупантов 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения. На Николаевщине обстрелов не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также напоминается, что на Днепропетровщине враг атаковал Никополь. Люди не пострадали.

На Запорожье оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов области. Люди не пострадали.

Потери оккупантов на Юге

В течение суток потери личного состава противника составили 63 человека. Также враг потерял 24 единицы вооружения и военной техники, из них:

  • 7 единиц автомобильной и бронированной техники (из них 1 БТР-82А)
  • 13 мотоциклов
  • 1 багги
  • 3 лодки.

"Поражены: блиндаж, 2 места хранения боеприпасов, 2 наблюдательных пункта, огневая позиция", - добавляют в ОК "Південь".

Автор: 

Запорожская область (3172) боевые действия (4258) Херсонская область (4859)


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Війська РФ не припиняють намагання взяти під контроль острови в гирлі Дніпра
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14.10.2024 09:22 Ответить
так головний губашльоп та казкар ЖопИ подоляк тікишо прогубошльопив ,,що у нас зараз найкраші результати та позиції на фронті,, ..... це він з якої сторони дивився,чи це вже Фрейд починає свою приховану діяльність??
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14.10.2024 12:18 Ответить
 
 