Враг продвинулся в Цукурино и Золотой Ниве и возле 6 населенных пунктов Донетчины, - DeepState

По состоянию на утро 14 октября враг имеет продвижение возле ряда населенных пунктов Донецкой области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект DeepState.

"Враг продвинулся возле Калиновки, Часова Яра, Григорьевки, Угледара, Ольговки, Кремневого, в Цукурино и Золотой Ниве", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ имеют продвижение в Покровском районе Донецкой области, на Купянщине Харьковской области и на Курщине.