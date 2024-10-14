Враг продвинулся в Цукурино и Золотой Ниве и возле 6 населенных пунктов Донетчины, - DeepState
По состоянию на утро 14 октября враг имеет продвижение возле ряда населенных пунктов Донецкой области
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект DeepState.
"Враг продвинулся возле Калиновки, Часова Яра, Григорьевки, Угледара, Ольговки, Кремневого, в Цукурино и Золотой Ниве", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ имеют продвижение в Покровском районе Донецкой области, на Купянщине Харьковской области и на Курщине.
Топ комментарии
+31 Старый зольдат
показать весь комментарий14.10.2024 06:26 Ссылка
+18 Олексій Гедз #501597
показать весь комментарий14.10.2024 07:37 Ссылка
+13 Alex O #513819
показать весь комментарий14.10.2024 08:23 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Окупанти втрачають одного військового на кожні два з половиною квадратні метри захопленої української землі.
У пана з арифметикою не дуже...
Якщо 1 кв.км поділити на 2,5 кв.м то вийде 400 тисяч...
Залишається мовчки спостерігати за обновленнями карти Deep state..😥