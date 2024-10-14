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Новости Война
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Враг продвинулся в Цукурино и Золотой Ниве и возле 6 населенных пунктов Донетчины, - DeepState

По состоянию на утро 14 октября враг имеет продвижение возле ряда населенных пунктов Донецкой области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект DeepState.

Карта

"Враг продвинулся возле Калиновки, Часова Яра, Григорьевки, Угледара, Ольговки, Кремневого, в Цукурино и Золотой Ниве", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Три человека погибли в результате российских обстрелов Донетчины

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ имеют продвижение в Покровском районе Донецкой области, на Купянщине Харьковской области и на Курщине.

Автор: 

Донецкая область (9929) боевые действия (4264)


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Топ комментарии
+31
Негативний контрнаступ імяні Сирського і Зеленського, згидно його плану перемоги продовжуєтся.
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14.10.2024 06:26
+18
А ішак в цей час малює черговй, новий "план", щоб і надалі імітувати "бурхливу діяльність". "План" від ішака давно відомий - задовільнити хотєлкі *****, щоб той погидився з ішаком сісти за стіл договорняка.
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14.10.2024 07:37
+13
Орки вчаться. З'явилася величезна кількість кабів та дронів. З повітря виносять усе, потім заходить піхота, закріплюється. Мають перевагу у повітрі, тому і сунуть.
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14.10.2024 08:23
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Правила форума Совет форумчан
В ОБСЄ назвали співвідношення втрат армії РФ до захоплених в Україні територій.
Окупанти втрачають одного військового на кожні два з половиною квадратні метри захопленої української землі.
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14.10.2024 06:25 Ответить
бурячки буде саджати ніде - де не копни, там залишки кацапа.
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14.10.2024 06:30 Ответить
Oresta
У пана з арифметикою не дуже...
Якщо 1 кв.км поділити на 2,5 кв.м то вийде 400 тисяч...
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14.10.2024 19:48 Ответить
Це Ctrl+C
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14.10.2024 19:53 Ответить
Негативний контрнаступ імяні Сирського і Зеленського, згидно його плану перемоги продовжуєтся.
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14.10.2024 06:26 Ответить
Минулого року був супер позитивний контрнаступ
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14.10.2024 10:10 Ответить
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14.10.2024 06:37 Ответить
Оце стратегія(((
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14.10.2024 06:45 Ответить
А ішак в цей час малює черговй, новий "план", щоб і надалі імітувати "бурхливу діяльність". "План" від ішака давно відомий - задовільнити хотєлкі *****, щоб той погидився з ішаком сісти за стіл договорняка.
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14.10.2024 07:37 Ответить
Аналогічна хотєлка, і у світових імпотентів.... нажаль....
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14.10.2024 07:40 Ответить
Останнім часом, майже всі інформаційні ресурси, визивають рвотний рефлекс, як від шмаромарафону, кількість експердів, зашкалює, як і їхньої бредятини...
Залишається мовчки спостерігати за обновленнями карти Deep state..😥
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14.10.2024 07:39 Ответить
Гірка правда. (((
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14.10.2024 12:43 Ответить
В 22 році не було ні озброєння ні солдат і вдалося відвоювати багато території,у 24 озброєння є солдати є,а чомусь повсюдно відступаємо.
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14.10.2024 08:03 Ответить
Орки вчаться. З'явилася величезна кількість кабів та дронів. З повітря виносять усе, потім заходить піхота, закріплюється. Мають перевагу у повітрі, тому і сунуть.
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14.10.2024 08:23 Ответить
За всю історію цивілізації, ще жодна нація не заплатила таку страшну ціну за будівництво доріг...
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14.10.2024 08:54 Ответить
неуважно слідкували за мобілізаціями. пояснювати не буду
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14.10.2024 11:07 Ответить
Більше 1000 афріканок тільки працують по сбору дронів. У 2024 році кількість виробництва снарядів зросла у 4 рази.
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14.10.2024 14:06 Ответить
Зато ми захоплюємо курську волость...чи вже ні... Шапіто...
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14.10.2024 08:20 Ответить
Хто такі "ви", що захоплюють?
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14.10.2024 08:59 Ответить
ми - це Українські війська,. Якщо б сдриснув в румунію, то хоч би трохи розумів ситуацію.
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14.10.2024 17:31 Ответить
Брехло, ти, а не українські війська, якщо не знаєш, що румунський флаг означає.
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14.10.2024 19:35 Ответить
всі українці ототожнюють себе з нашою армією, окрім тих, кому наплювати на свою державу, так що закрий рот. А якщо ти використовуєш прогу для маскування свого IP, то це говорить ще раз, що з Україною тебе мало що пов'язує, раз так всього боїшся. Ще й погоняло взяв забугорне, що свого імені стидаєшся???
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15.10.2024 11:47 Ответить
Якби українці ототожнювали себе з ЗСУ не було б ситуації "п'ять екіпажей на вісімнадцять машин" і армія б не складались з дідків-калік. Українські пацюки мають таке ж відношення до армії, як Ви.
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15.10.2024 13:09 Ответить
я так розумію, тим пацюком сам себе назвав: маскуєшся, імя ховаєш, адресу також. Буду тебе називати згідно твого румунського прапору Eugenia Schorfesku. Стосовно ЗСУ: я хоч і пенсіонер і пенсія гівно, але з кожної пенсії доначу. А до армії звісно не маю відношення. А ви, дамочка?
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15.10.2024 16:56 Ответить
я так розумію, що стабілізація зеленого ******** перейшла у турборежим?
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14.10.2024 11:48 Ответить
Курська область залишається 651 км.кв., ще теткино 11 км. Кв. Колосальні втрати техніки та бійців. І так практично по всім напрямкам. Безтерміновий та оп тупо вбивають кращих
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14.10.2024 13:56 Ответить
яка різниця де вбивають?
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14.10.2024 14:43 Ответить
Одне тішить, у всьому будуть винні союзники.
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14.10.2024 17:13 Ответить
Где-то здесь летает миллион дронов.
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14.10.2024 20:08 Ответить
Коли ворог змінює тактику, армія також повинна змінювати її.
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14.10.2024 22:21 Ответить
 
 