Три человека погибли в результате российских обстрелов Донетчины

13 октября в результате ударов оккупантов по населенным пунктам Донецкой области погибли 3 человека.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

От артиллерийской атаки города Часов Яр получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, пенсионерка 78 лет, а 66-летняя женщина получила осколочные ранения. Через некоторое время армия РФ нанесла удар по частному сектору из РСЗО "Смерч". Погибла горожанка 55 лет.

Также в результате артобстрела поселка Вишневое Покровского района смертельно ранен 75-летний житель.

Кроме того оккупанты травмировали гражданского 55 лет в г. Лиман, вероятно, использовав РСЗО "Смерч". Еще один 69-летний мужчина ранен в результате обстрела армии государства-агрессора г. Покровска.

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