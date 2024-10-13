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Три человека погибли в результате российских обстрелов Донетчины

Обстріли Донеччини 13 жовтня (фото ілюстративне)

13 октября в результате ударов оккупантов по населенным пунктам Донецкой области погибли 3 человека.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

От артиллерийской атаки города Часов Яр получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, пенсионерка 78 лет, а 66-летняя женщина получила осколочные ранения. Через некоторое время армия РФ нанесла удар по частному сектору из РСЗО "Смерч". Погибла горожанка 55 лет.

Также в результате артобстрела поселка Вишневое Покровского района смертельно ранен 75-летний житель.

Кроме того оккупанты травмировали гражданского 55 лет в г. Лиман, вероятно, использовав РСЗО "Смерч". Еще один 69-летний мужчина ранен в результате обстрела армии государства-агрессора г. Покровска.

Смотрите: Сутки на Донетчине: Двое погибших и семь раненых, враг атаковал четыре района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

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обстрел (27685) жертвы (2091) Донецкая область (9929) Лиман (320) Покровск (635) Часов Яр (363)


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