Сутки на Донетчине: Двое погибших и семь раненых, враг атаковал четыре района области. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки 12 октября российские войска обстреляли Волновахский, Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Днепропетровской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Волновахский район
В Улаклы Великоновоселковской громады погиб человек.
Покровский район
В Кураховке погиб человек, в Курахово повреждены частные дома. В Покровске повреждено производственное помещение, в поселке Шевченко ранены 3 человека, повреждены 3 дома и 2 админздания. В Мирнограде ранены 2 человека.
Краматорский район
В Лиманской громаде разрушены 2 дома в Закитном, еще 1 - в Торском. В Иванополье Константиновской громады повреждены 3 хозяйственных помещения.
Бахмутский район
В Северске ранены 2 человека, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов и 2 многоэтажки.
Как отмечается, всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуирован 171 человек, в том числе 26 детей.
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