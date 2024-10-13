Доба на Донеччині: Двоє загиблих та семеро поранених, ворог атакував чотири райони області. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби 12 жовтня російські війська обстріляли Волноваський, Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Волноваський район
В Улакли Великоновосілківської громади загинула людина.
Покровський район
У Курахівці загинула людина, у Кураховому пошкоджено приватні будинки. У Покровську пошкоджено виробниче приміщення, у селищі Шевченко поранено 3 людини, пошкоджено 3 будинки і 2 адмінбудівлі. У Мирнограді поранено 2 людини.
Краматорський район
У Лиманській громаді зруйновано 2 будинки у Закітному, ще 1 - у Торському. В Іванопіллі Костянтинівської громади пошкоджено 3 господарські приміщення.
Бахмутський район
У Сіверську поранено 2 людини, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.
Як зазначається, загалом за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 171 людину, зокрема 26 дітей.
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