Через російські обстріли на Донеччині дві людини загинули і ще 10 поранені. ФОТОрепортаж

Через ворожі обстріли у Донецькій області у суботу, 12 жовтня, загинуло дві людини. Ще 10 осіб зазнали поранень.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві розповіли, що FPV-дрон росіян влучив у цивільне авто на автодорозі між населеними пунктами Улакли і Дачне Волноваського району. Загинув 19-річний водій.

Також російська армія завдала удару по селищу Курахівка Покровського району. Внаслідок атаки дістала важкі поранення 84-річна жінка. Він цих травм вона померла.

Крім цього, росіяни обстріляли Селидове. Травмовано двох чоловіків та жінку.

Під ворожий вогонь потрапило і місто Сіверськ. Як зазначили у прокуратурі, російський снаряд поцілив по приватному будинку. Осколкових поранень та мінно-вибухових травм зазнали двоє місцевих жителів 23 та 25 років.

Крім того, під час атаки армії росіян на місто Мирноград постраждала подружня пара віком 50 та 55 років. Їм надали необхідну медичну допомогу.

Ще трьох цивільних 46, 50 і 73 років поранено у селищі Шевченко.

Наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Дивіться також: Окупанти вдарили по пожежно-рятувальній частині в Костянтинівці. ФОТОрепортаж