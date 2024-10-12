Окупанти вдарили по пожежно-рятувальній частині в Костянтинівці. ФОТОрепортаж

11 жовтня російські окупанти завдали авіаудару по м. Костянтинівка. Внаслідок обстрілу зазнала пошкоджень пожежно-рятувальна частина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

"Вибуховою хвилею вибиті майже всі вікна та двері будівлі, а також пошкоджені покрівля та ворота гаража. Весь особовий склад знаходився в укритті та не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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