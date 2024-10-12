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Оккупанты ударили по пожарно-спасательной части в Константиновке. ФОТОРЕПОРТАЖ

11 октября российские оккупанты нанесли авиаудар по г. Константиновка. В результате обстрела получила повреждения пожарно-спасательная часть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Взрывной волной выбиты почти все окна и двери здания, а также повреждены кровля и ворота гаража. Весь личный состав находился в укрытии и не пострадал", - говорится в сообщении.

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Удар по Костянтинівці
Удар по Костянтинівці
Удар по Костянтинівці
Удар по Костянтинівці
Удар по Костянтинівці

Автор: 

обстрел (27652) Донецкая область (9910) ГСЧС (4997) Константиновка (1787)


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