Оккупанты ударили по пожарно-спасательной части в Константиновке. ФОТОРЕПОРТАЖ
11 октября российские оккупанты нанесли авиаудар по г. Константиновка. В результате обстрела получила повреждения пожарно-спасательная часть.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Взрывной волной выбиты почти все окна и двери здания, а также повреждены кровля и ворота гаража. Весь личный состав находился в укрытии и не пострадал", - говорится в сообщении.
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