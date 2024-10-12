Сутки на Донетчине: под вражеским огнем находились 4 района, оккупанты убили 3 гражданских

За сутки, 11 октября, россияне убили 3 жителей Донетчины: двух в Богоявленке и одного в Иванополье. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Волновахский район

В Богоявленке Угледарской громады погибли 2 человека, повреждены 4 дома.

Покровский район

Курахово подверглось многочисленным обстрелам, в Кураховке повреждены 3 двухэтажки.

Вчера, 11 октября, в 10.55 был нанесен удар по северо-западной части Покровска. Огнем уничтожено 3 частных жилых дома, хозяйственная постройка, легковой автомобиль на общей площади 104 кв.м.

"В громаде уже не осталось ни одного безопасного места, куда бы не достал враг. Российские войска бьют цинично, прицельно и в любое время", - отметили в ГВА.

Краматорский район

В Пискуновке Николаевской громады поврежден дом и линия электропередач. В Константиновке ранен человек, повреждены 3 многоэтажки, 2 частных дома, 3 админздания и инфраструктурный объект. В Плещеевке Ильиновской громады ранен человек.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде ранен человек, повреждены 11 частных домов, многоэтажка и промышленное здание.

С линии фронта эвакуированы 293 человека, в том числе 68 детей.

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