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Россияне атаковали четыре района Донбасса: Один погибший и шесть раненых. ФОТО

Сегодня, 11 октября, российские военные нанесли ряд ударов по населенным пунктам в Бахмутском, Волновахском, Краматорском и Покровском районах Донецкой области.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, утром оккупанты из артиллерии обстреляли Часов Яр. Осколочное ранение и перелом костей получила 64-летняя местная жительница. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также под удар российских войск попал поселок Великая Новоселка. По предварительным данным, враг использовал РСЗО "Град". Телесные повреждения получил 47-летний мужчина.

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Кроме того, оккупанты атаковали с. Иванополье, предположительно, из ствольной артиллерии. Неподалеку эпицентра взрыва оказалась 74-летняя пенсионерка, которая ехала на велосипеде по воду. Она погибла на месте.

Удар по Іванопіллю на Донеччині 11 жовтня

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В с. Плещиевка минно-взрывную травму получил 44-летний мужчина, который работал у себя на огороде.

По данным прокуратуры, также армия РФ сбросила авиабомбы на поселок Ясная Поляна. В результате попадания средств поражения по частному сектору травмированы две женщины 27 и 70 лет.

Еще один 49-летний мужчина ранен в результате артиллерийского обстрела Мирнограда.

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Автор: 

обстрел (27652) Донецкая область (9910)


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харошие-миролюбивые кацапы-людоеды, освободители от всего, по-мирному пА-масковски тупо убивают гражданских в Украине...
население мокшанских болот в тупом-щенячьем восторге от происходящего, но исключительно до тех пор пока их лично это не касается, в противном случае у них возникает идиотский вопрос: а нас-то за что?..
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11.10.2024 17:34 Ответить
 
 