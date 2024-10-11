Россияне атаковали четыре района Донбасса: Один погибший и шесть раненых. ФОТО

Сегодня, 11 октября, российские военные нанесли ряд ударов по населенным пунктам в Бахмутском, Волновахском, Краматорском и Покровском районах Донецкой области.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, утром оккупанты из артиллерии обстреляли Часов Яр. Осколочное ранение и перелом костей получила 64-летняя местная жительница. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также под удар российских войск попал поселок Великая Новоселка. По предварительным данным, враг использовал РСЗО "Град". Телесные повреждения получил 47-летний мужчина.

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Кроме того, оккупанты атаковали с. Иванополье, предположительно, из ствольной артиллерии. Неподалеку эпицентра взрыва оказалась 74-летняя пенсионерка, которая ехала на велосипеде по воду. Она погибла на месте.

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В с. Плещиевка минно-взрывную травму получил 44-летний мужчина, который работал у себя на огороде.

По данным прокуратуры, также армия РФ сбросила авиабомбы на поселок Ясная Поляна. В результате попадания средств поражения по частному сектору травмированы две женщины 27 и 70 лет.

Еще один 49-летний мужчина ранен в результате артиллерийского обстрела Мирнограда.

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