Враг заводит новое пополнение на передовые позиции и пытается пробить оборону ВСУ в районе Часова Яра, - ОТГ "Луганск". КАРТА
В районе Часова Яра наблюдается некоторое затишье по сравнению с ситуацией, которая была раньше. Однако все может измениться, поскольку противник заводит новое пополнение на этом направлении.
Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Она отметила, что оккупанты не оставляют попыток пробить оборону украинских войск в районе Часова Яра.
Несмотря на то, что там уменьшилось количество штурмов, - по сводкам Генштаба вы можете проследить, что их стало немного меньше, - однако враг заводит новое пополнение на передовые позиции. Мы думаем, что это все-таки затишье перед бурей, и они усилят штурмовые действия на этом направлении", - рассказала пресс-секретарь.
По ее словам, самая сложная ситуация на направлении сейчас в районах Торецка и Нью-Йорка.
"К сожалению, враг там продвинулся несколько и закрепился в Торецке на двух соседних улицах до улицы Центральной, о которой мы говорили ранее", - добавила пресс-секретарь ОТГ "Луганск".
Ранее сообщалось, что наши защитники не дают возможности врагу продвигаться на Часовоярском направлении.
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а сирсьеий каже що 50 тис лаптєй, відвели.
чи то сирський таке доповідає, зе!лідору три рази на день, для відосика?
україна перетвориться на європейський афганістан.
тотальна партизанська війна.
а, от, патризанити українці навчилися за 300 років поневолення, як ніхто.
ну, або почнеш плазувати перед кацапами. в злиднях, але якось проживеш. або, зробиш кар'єру, станеш поліцаєм.
вибір за тобою.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1943 1943 році партизани контролювали лісові райони Північно-Східної України
У травні-жовтні https://uk.wikipedia.org/wiki/1943 1943 року загін Ковпака здійснив відомий рейд по Україні з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D1%8C Путивля через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C Волинь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8 Карпати
з серпня 1941-го по 1 березня 1942 року НКВС УРСР сформував 1874 партизанських загони чисельністю 29 307 осіб
від 1 травня 1942 року повідомлялося, що в Україні діє 37 партизанських загонів з 1918 учасниками
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 1 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 в Україні діяли 228 партизанських загонів кількістю 60 000 осіб. А вже 20 серпня того ж року в доповідній записці Українського штабу партизанського руху йдеться про 115 тис. Через декілька місяців у документах УШПР фігурує 180 тис. У травні 1945-го ЦК КП(б)У вже оперувало даними в 200 тис. осіб.
ОУН-УПА - поняття, яким у розмовному стилі об'єднують діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2 ОУН (заснованої 1929 року) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F УПА (1942-1954)
Після поразки України фронту не буде, а всі регуляри матимуть можливість зосередитись виключно на партизанах.
Ще на Чечню подивіться. Багато там зараз осередків спротиву, куди русня соватись боїться, де не діють російські закони і немає ноги російського чиновника та солдата?
отримує міліард рублів щоденно, як дань.
а у світі, проголошеної вчора, кровної помсти, то взагалі пєсня гор!
може на початку, коли вони парадом їхали грабувати київ, отримали *****, і більше, на передовій їх ніхто не бачив.
ти цього не знав?
Тільки ані за царів, ані за генсеків не розвалили.
... Радянського Союзу, що призвели до припинення існування СРСР 25 грудня 1991 року.
кожний, на своєму місці.
це поперше.
а по друге, справжні нохчі, воюють в добровольчих батальйонах за україну.