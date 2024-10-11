Враг заводит новое пополнение на передовые позиции и пытается пробить оборону ВСУ в районе Часова Яра, - ОТГ "Луганск". КАРТА

В районе Часова Яра наблюдается некоторое затишье по сравнению с ситуацией, которая была раньше. Однако все может измениться, поскольку противник заводит новое пополнение на этом направлении.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Она отметила, что оккупанты не оставляют попыток пробить оборону украинских войск в районе Часова Яра.

Несмотря на то, что там уменьшилось количество штурмов, - по сводкам Генштаба вы можете проследить, что их стало немного меньше, - однако враг заводит новое пополнение на передовые позиции. Мы думаем, что это все-таки затишье перед бурей, и они усилят штурмовые действия на этом направлении", - рассказала пресс-секретарь.

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По ее словам, самая сложная ситуация на направлении сейчас в районах Торецка и Нью-Йорка.

"К сожалению, враг там продвинулся несколько и закрепился в Торецке на двух соседних улицах до улицы Центральной, о которой мы говорили ранее", - добавила пресс-секретарь ОТГ "Луганск".

Ранее сообщалось, что наши защитники не дают возможности врагу продвигаться на Часовоярском направлении.