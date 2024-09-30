Силы обороны контролируют Часовоярское направление фронта, - пресс-офицер 26-й артбригады Калашников
Сейчас наши защитники не дают возможности врагу продвигаться на Часовоярском направлении.
Об этом сказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире марафона "Единые новости", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Враг постоянно ищет, где бы найти слабину в нашей обороне, чтобы туда больше сосредоточить усилия. Ну и все равно, как бы там ни было, он не оставляет все же мысли, что каким-то образом ему удастся где-то нас продавить даже сейчас. Но тем не менее Силы обороны контролируют направление фронта Часовоярский", - сказал Калашников.
Он также отметил, что ВСУ не дают врагу возможности иметь достижения на этом отрезке фронта.
Генштаб в утренней сводке информировал, что украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Белой Горы и Часова Яра.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на Купянщине враг пытается захватить левый берег реки Оскол.
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