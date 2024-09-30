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Новости Война
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Россияне добились продвижения на важных участках фронта. Война может приблизиться к большим городам, - Жорин

Армія РФ наближається до великих міст України

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что обществу надо перестать верить в "сказки" о победе и "проснуться". Он предупредил, что продвижение ВС РФ на фронте только ускоряется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом военный написал в своем Telegram-канале.

Жорін про просування армії РФ

"Все уже вроде привыкли к новостям о продвижении российских войск, "где-то там на Востоке". Ну двигаются - и пусть двигаются себе, не так страшно. Но они уже до Покровска додвинулись, а дальше другие города. В том числе крупные города с сотнями тысяч людей", - заявил Жорин.

Он заявил, что динамика войны сейчас очень высокая, а враг только наращивает темпы. А  украинские подразделения истощаются - без ротаций и нормальной замены.

"Украинскому обществу нужно проснуться. Не хочется никого пугать, но мы сейчас не в лучшем положении. Чтобы все это вывезти - надо действовать, а не ждать и мечтать. И что очень важно - перестать верить в сказки о мгновенной победе и мире, который кто-то за нас сделает", - добавил Жорин.

Напомним, в 2025 году российские власти планируют увеличить расходы на оборонные нужды. Однако в правительстве пытаются акцентировать на запланированных расходах на социальную сферу и избегают темы роста оборонных расходов.

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Автор: 

армия РФ (19387) боевые действия (4134) Жорин Максим (48)


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Топ комментарии
+30
Влада два з половиною роки заколихувала суспільство байками про каву в Ялті і телемарафетами.
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30.09.2024 10:41
+29
Знову питання до розумово-відсталово суспільства, але у Жоріна питань до влади і марахфону победобесія нема
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30.09.2024 10:40
+28
ні, це той що воює замість тебе.
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30.09.2024 10:52
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Це той "діяч", що Фаріон матюками крив? (
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30.09.2024 10:35 Ответить
ні, це той що воює замість тебе.
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30.09.2024 10:52 Ответить
Добре, що ти не воюєш замість мене, мудаче. За що воює цей всратий Жорін? Якщо дозволить здоров'я, яке зараз на нулі, то я воювати піду добровільно, але в батальйони "Свободи", а не до коцабського недоробка!!! Какцап какцапа захищає? Ню-ню.
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01.10.2024 13:09 Ответить
І ще, саме цього конкрентного мудака я не просив воювати замість мене - без такої мразоти фронт би не впав.
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01.10.2024 13:11 Ответить
Давай, проплачене дебільне ЧМО, про "подвиги" ЗЄльки розповідай ))) Поганенько відпрацьовуєш, можуть і напхати у всі дірки (як твій "найвеличніший .ідор **********" рекомендував. Де ж вас, тупих продажних тварюк, набралось в такій кількості?
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01.10.2024 13:16 Ответить
Не соромно жити лайном і лизакою срак? Такий тип людей-виродків-підлизувачів мені знайомий. Вони й лайно готові жерти, аби було зручно і ложка гарненька ((
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01.10.2024 13:18 Ответить
І добре робив шо крив.
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30.09.2024 10:56 Ответить
Для дебілів та кацапів - дуже добре! В спам, тваринко.
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30.09.2024 17:00 Ответить
Ну так я це тупе мудло так само щиро посилаю на три букви з його бидляцькою "думкою"! "Жорін-Обжорін", москаль-чарівник, блін...
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30.09.2024 17:01 Ответить
Щоб суспільство прокинулось, влада його мала два роки штурханами будити!
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30.09.2024 10:38 Ответить
Нужно просто все разокрасть и просрать, а разгребать должны бедняки.
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30.09.2024 10:41 Ответить
Влада два з половиною роки заколихувала суспільство байками про каву в Ялті і телемарафетами.
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30.09.2024 10:41 Ответить
А суспільство так і вірило !
Окрім влади , в нас , нікого нема - ні опозиції , ні активістів чи просто небайдужих ... всі мовчать
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30.09.2024 10:48 Ответить
Ви будите здивовани но дуже великий відсоток такі да, вірять. Ідіотів навіт така війна з такими жертвами не виправила.
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30.09.2024 11:28 Ответить
Влада не тільки розбущила суспільство, вона морально вбила військових, які виснажені і давно перестали в щось вірити. А Боневтік Потужний носиться по світу з "мирним планом". як дурень зі ступою. Планів вже навозив до всіх країн, а війна все ближче і блшижче до Дніпра. План перемоги може бути тільки на полі бою і потрібно все кинути на армію, а не на куорупційний мародерський офіс президента.
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30.09.2024 20:24 Ответить
Наша влада живе на іншій планеті і ще в 2019 році закінчила війну в голові.
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30.09.2024 10:49 Ответить
Оці війну закінчили ще у 2014 році. Вона, війна, для цього зеленого білда навіть і не почаналась.
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30.09.2024 11:30 Ответить
Хочу почути план дій безпосередньо від Максима Жоріна. Бо просто заклики до дій я чую вже мабуть від кожного горобця який неподалік пролітає.
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30.09.2024 10:38 Ответить
А більше ти нічого не хочеш ?
А якщо хочеш почути - вступай до ЗСУ , в 3-у штурмову - почуєш !
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30.09.2024 10:50 Ответить
це нічого не дасть, крім дискредитації правильних речей на стадії обговорення.
після чого всі з полегшенням продовжать нічого не робити
Такі речі не Жорін повинен озвучувати
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30.09.2024 10:54 Ответить
Знову питання до розумово-відсталово суспільства, але у Жоріна питань до влади і марахфону победобесія нема
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30.09.2024 10:40 Ответить
До влади питань немає, бо якщо з'являться, то декому поменшає крихт зі столу.
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30.09.2024 10:44 Ответить
Нажаль, трійка то повністю зелена бригада і там не може бути питань до влади. Там можуть бути тільки проблеми якщо ти підтримуєш не найвеличнішого
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30.09.2024 11:05 Ответить
Знову всі винні. Окрім влади.
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30.09.2024 10:40 Ответить
Та да...
Куйове суспільство розікрало гроші на фортифікації...
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30.09.2024 10:51 Ответить
Якась сциклива заява , ворог продовжує наступ а прокинутися має суспільство ? Про владу зелених мародерів очкує щось сказати ?
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30.09.2024 10:41 Ответить
А не оце тупе суспільство, під час війни, виришило на посаду Верховного Головнокомандувача вибрати брехливого, сцікливого, окацапленого блазня-крадія без вищой освіти?
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30.09.2024 10:49 Ответить
Мама Ріма сказала шо він юріст
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30.09.2024 11:09 Ответить
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30.09.2024 11:16 Ответить
Від неї вже давно і за замовчанням не чекають нічого продержавного.
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30.09.2024 10:58 Ответить
Чому Жорін не закликає прокинутись преЗедента та ОПу, які возвели мародерство в ранг державної політики, в тому числі і на армії?

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30.09.2024 10:42 Ответить
Де Залужний? Проковтнули? Як і вибори?
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30.09.2024 10:48 Ответить
Заслужений, мабуть зараз у Великій Британії,дисертацію з "підрахуєм" вже ж написав?
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30.09.2024 11:02 Ответить
Він сам туди поїхав чи його звільнив незламний Лідор разом із Безмозглою?
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30.09.2024 11:05 Ответить
Хто ставив той і зняв.
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30.09.2024 11:11 Ответить
То чому претензії щодо звільнення до Залужного, а не до цього?

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30.09.2024 11:16 Ответить
Ну Залужний же сам рапорт написав. Тільки от чого він його написав? І ніхто вам не скаже офіційно, принаймні до кінця війни.
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30.09.2024 11:24 Ответить
Розкажіть детальніше за яких обставин, з якої причини Залужний написав рапорт?
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30.09.2024 11:40 Ответить
Ви друге речення мого посту трохи вище прочитайте. Я вам не попугай.
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30.09.2024 11:47 Ответить
То не є відповіддю на моє питання: "То чому претензії щодо звільнення до Залужного, а не до цього?".

Фактично нічого не відомо про деталі написання рапорту, але деякі або альтернативно обдаровані, або на зарплаті у Подоляка, упорото висувають претензії щодо звільнення виключно до Залужного.
Хоча в цій ситуації діючих осіб, як мінімум дві, боневтік і Залужний.
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30.09.2024 11:54 Ответить
Так ви хочете щоб я дав на це відповідь?
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30.09.2024 11:57 Ответить
Якщо ви вирішили відповідати замість того, кому я поставили питання, то може й так.
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30.09.2024 12:07 Ответить
Які "казки про перемогу", конкретно? Де вони, хто їх розказує? А якби й розказували то хто їм вірить?
Люди прекрасно бачать що відбувається без телевізорів і отаких от заполошних вскукарєків з вимогами "прокинутись".
Ніхто не спить, Максімка...
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30.09.2024 10:48 Ответить
У людини здали нерви - таке буває, нажаль...
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30.09.2024 12:46 Ответить
некомпетентність. безвідповідальність. реактивність
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30.09.2024 10:52 Ответить
Народ прокинься а влада ні!
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30.09.2024 10:52 Ответить
"...не .. мріяти. І ... перестати вірити в казки про миттєву перемогу й мир..."

А хто людям тулить ті казки про миттєву перемогу і "мріє" про закінчення війни у листопаді ?

Під казочки від зелених облудників ЄрмакаЗеленського Україну впевнено ведуть до капітуляції.
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30.09.2024 10:55 Ответить
зе виборці вивчають план перемоги. не заважайте ім - Єрмак: План перемоги представлять українцям, але деякі пункти будуть закритими Джерело:
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30.09.2024 11:00 Ответить
Закритими будуть пункти про депортацію всіх кріпосних обох статей з європи і про заміну асфальту на всіх дорогах.
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30.09.2024 11:07 Ответить
Суспільство не спить, суспільство не розуміє як можна втримати фронт живою плоттю якщо в нього летять без перестанку дрони і КАБи, а військовими діями керують кроти, корупціонери і мародери, як можна збільшувати видатки на чиновників, телемарафон і поліцію, а не на військових, як військового бʼють на вулиці, а кримінальні авторитети безперешкодно розвиваються. Які можуть бути претензії до суспільства, якщо 2 роки заробляти на ухилянтах і демотивувати суспільство брехливими обіцянками? Скільки разів найвеличніший закликав брати зброю і захищати Україну?
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30.09.2024 11:03 Ответить
Це питання до суспільства чи до Зеленського?

На які інші ( вищі ) посади переведені ефективні професіонали-патріоти екс-командувач ССО Хоренко, екс-комбат 80-ки Ішкулов, знятий на днях з посади комбат "Чорних запорожців" Іван Віннік?
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30.09.2024 11:03 Ответить
Нема зброі -- прес- офіцер 72 -і бригади - вони по нас 10 снарядів - ми ім 1
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30.09.2024 11:04 Ответить
ви на погані події на Донбасі не дивиться, ви зобов'язані дивиться, як на Курщині все добре!
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30.09.2024 11:12 Ответить
Як в кіно - ти туди не ходи - ти сюди ходи - сніг башка попаде - зовсім дурнии будеш
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30.09.2024 11:16 Ответить
Ну так для такого зелені і змінили військове керівництво! Запитань до зелених немає.
Звичайно треба продажну владу гнати. Тільки це вже так як на попередньому Майдані вже не буде-зелені це врахували, і підготували автозаки ментів купу підгодовують. Сам народ проти зелених не справиться, потрібна допомога озброєних військових можливо даже і броньовики.
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30.09.2024 11:05 Ответить
а що тут так обурились деякі "патріоти"?? Невже ж сліпі, не бачать, що повні міста чоловіків, які не вилазять з фітнес центрів, з дівчачими песиками на мотузці гуляють, жирують та веселяться. Чи тут самі сліпі сидять? Правильно він говорить. Бо потрібна заміна ти, ХТО ВТОМИВСЯ ЗА ДВА з ПОЛОВИНОЮ РОКИ!! Це як найменше, а врахувати загиблих та поранених то взагалі годі й казати! Хлопців навіть у відпустку не відпускають. Мій чоловік з березня 22-го воює, у відпустці був у вересні 22-го року!! Мій товариш воює з червня 22-го року, у відпустці взагалі не був, не відпускають.. Ну звісно, Україна ж потрібна тільки тим, хто з окопів не вилазить, а всім блазням сцикливим вона не потрібна, бо вони ж "поцреоти" кімнатні..
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30.09.2024 11:10 Ответить
він все правильно говорить і заміна потрібна.
от тільки цю заміну не можуть провести ні чоловіки з фітнес-клубів ні навіть суспільство в цілому - а тільки той хто відповідає за мобілізацію згідно Конституції і законів - тобто наш Найпотужніший Головнаркомандувач.
Але до нього чомусь Жорін закликів не робить. Чому ж так?😃
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30.09.2024 11:28 Ответить
а що в нас черги до військоматів?? Не бачила щось. Всі лише про "бусіфікацію" казки видумують.
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30.09.2024 11:34 Ответить
А шо від заклику Жоріна шось зміниться? В нас бусифікація бо кількість добровольців в кожному суспільстві завжди обмежена і вони давно закінчились. Далі або платити гроші, або покращувати умови служби, ну або пакувати в буси (найлегший але і найменш ефективний варіант) - як наша дебільна влада і робить.
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30.09.2024 11:42 Ответить
так а в який спосіб "заохотити" чоловіків, щоб вони йшли ЗАХИЩАТИ ВЛАСНІ ДОМІВКИ ТА РОДИНИ?? Справа ж не в добровольчому русі, а в тому, що свою сім"ю потрібно захищати. Не мій чоловік має захищати чужу родину, він захищає нашу. І в кожного є своя родина, яка потребує захисту, діти, мами, дружини. От заради цього і мають йти воювати, а не по фітнес-центрах ошиватися. Чи вони якогось іншого гатунку??
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30.09.2024 11:54 Ответить
Ну дивіться. Сім'ям тих хто шариться по фітнес-клубам зазвичай нічого не загрожує - бо вони за кордоном або в глибокому тилу. Власне так само як і сім'ям якихось умовних хлопців-добровольців зі львівського пласту. Тобто питання зовсім не в безпеці сімей а скоріше в безпеці нашого народу і нашої держави. І от тим хто принципово клав на неї болт - їх і справді затягнути можна тільки пістюлями в бусік. І відповідаючи на ваше питання про гатунок - то так, вони іншого гатунку, такого, знаєте, більш шоколадного відтінку.

Але є ще люди які хотіли би доєднатись але вагаються бо бояться. З такими можна було б працювати - гарантувати їм що вони зайдуть на посади на які згодні долучитись а не на які запише тиловий жирний прапор в тцк який там протирає штани з часів Кучми. Або гарантувати їм хоча б велику початкуову виплату як на рашці - адже в нас теж багато бідних людей для яких це був би шанс ризикнути заради суттєвого поліпшення свого добробуту. Або навіть гарантувати безкоштовну вищу освіту дітям добровольці - для багатьох це теж могло би слугувати стимулом.

Ну і звичайно ж гарантувати всім кінцевий термін служби - бо теперішні ухилянти дивляться на те як добровольців маринують третій рік і бажання йти до тцк це зовсім не додає.

Як ви самі розумієте, ваша влада ніяку із цих порблем вирішувати не збирається тому і я в ваш чоловік в ЗСУ до перемоги а бусифікація триватиме і народ бути пищати в групах та проклинати тцк і армію все сильніше, хоча пряма вина за цю ситуацію лежить на владі.
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03.10.2024 13:37 Ответить
а що, в родин тих, хто воює, чи тих, хто ошивається по фітнес-центрах є якась страховка від прильотів кацапських ракет?? Ні, всі в рівних умовах, і прилетіти може будь куди і будь коли.
Про кінцевий термін служби, точніше його визначеність - тут згодна на 100 %. Але все одно не вважаю що це залізний аргумент, ЩОБ НЕ ЙТИ ЗАХИЩАТИ СВІЙ ДІМ, СВОЇХ ДІТЕЙ І СВОЮ КРАЇНУ.
Як думаєте, чому хлопці по 20 місяців як Чорні запорожці з окопів не вилазять?? Та банально тому, що недочоловіки вважають, що Ааа, не пойду я в армию, потому что непанятна скока ваевать придьотся... Ганебна позиція. І геть не аргумент!!
Не пишіть більше, ви все одно мене не переконаєте, бо всі ваші аргументи нагадують скоріше банальні відмазки.
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04.10.2024 10:42 Ответить
Я вам пояснюю як це працює в __будь_якій__ країні світу а ви мені про відмазки. Яка вірогнідність прильоту по якому-небудь Ужгороду чи Чернівцях? Та й в тому ж Києві більш вірогідно потрапити під колеса автівки ніж під ракету. І ще цікаве питання - поки чоловік буде в служити в ЗСУ - на скільки відсотків знизиться вірогідність ракетного чи шахідного обстрілу його родини? На 0.0000001% ? Саме тому більшість людей, які не є насправді ідейними чи патріотами чи просто совістливими людьми яким соромно перед однолітками що воюють - і не бачать нагальної потреби мобілізуватися. Це психологія сірої більшості. Можна засуджувати, можна проклинати, але це нічим не допоможе - ви їх не присоромите і не урезоните. Як це можна змінити я написав.
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04.10.2024 11:57 Ответить
це питання честі та гідності, а ще виживання. Мій чоловік у березні 2-го року не питав в військоматі "А на який термін я йду воювати?".
Я, до речі, зараз навіть не про ракетні обстріли. Я про те, що орки не мають наміру зупинятись, і до якого міста вони дійдуть - невідомо. Я про те, що від того ж Покровська до мого Дніпра 180 км, і якщо ця лапотна навала просунеться далі, то обстріли почнуться вже не просто ракетами, а усіма видами артилерії. Тому вважаю це питанням саме виживання для родин тих, кого не хочуть захищати їх чоловіки. Хай подивляться у що перетворили лапті наші міста, в яких вони ВЖЕ побували. В таких руїнах вижити не можливо.
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04.10.2024 14:57 Ответить
вам доведеться прийняти що честь та гідність такого рівня як у вашого чоловіка є в зовсім невеликого відсотку населення як України так і будь-якої іншої держави.
на жаль, навіть якщо щодня возити всіх ухилянтів екскурсіями по всім прифронтовим містам від Харкова до Херсона - вони все одно не підуть добровільно у військомати.
Звичайно, інша справа була б якби взяти і переселити родину такого умовного ухилянта із Тернополя (або й Кракова) в якесь умовне Селидово - разом із ним самим та всім домашнім скарбом без права виїду, то ситуація була би зовсім іншою і навіть у найбоягузливіших із таких чоловіків дружина з тещою не відбивали їх у ТЦКшників, а самі бігли пошвидше записувати в Покровське ТРО.
Але це звісно ж абсолютно незаконно, хоча саме така шкурна мотивація і відсутність шляхів відступу змушувала колись людей битися за своє плем'я, чи поселення до останнього - та в ********* світі це не спрацює.
Адже опція відправити сім'ю на велфер в ЄС і самому з часом втікти завжди залишається.
Тому треба мотивувати іншими речами - гроші, пільги, кращі умови служби, дембель, чи хоча б бронь від потрапляння в ЗСУ для тих хто копатиме окопи та будуватиму ДОТи.
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04.10.2024 15:39 Ответить
Тобто? ,,або платити гроші, або покращити умови,. Як це розуміти? Ви не вважаєте за потрібне захищати СВІЙ дім і СВОЮ родину безкоштовно і в поганих природніх умовах? Умовно вашу дружину збираються гвалтувати на вулиці, а ви не виходите захищати її надвір бо там умови непідходящі, дощить, та й безкоштовно кулаками махати якось не в кайф. Це так?
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30.09.2024 17:42 Ответить
умовно якщо твою дружину будуть гвалтувати 3 роки поспіль, як ти умовно її боронитимеш весь цей час голий і босий, поясни мені? А особливо коли інші 9 із 10 членів твоєї родини просто мовчки дивитимуться на бійку з ганку але самі в неї не влізатимуть?
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04.10.2024 12:00 Ответить
Спасибо зебобикам за фортификацию!
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30.09.2024 11:10 Ответить
пєрємога...до москви...до владівостоку..єгеж
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30.09.2024 11:13 Ответить
а як же Єрмак: План перемоги представлять українцям, але деякі пункти будуть закритими Джерело: . зелень обіцяє перемогу, але жорін перечить ***********?
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30.09.2024 11:15 Ответить
вдруг из гардероба выглянула Жо , а что да ничего Жорина фуражка
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30.09.2024 11:19 Ответить
Щоб все це вивезти - треба діяти Джерело:

І яким чином, на його думку, суспільство повинно діяти?
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30.09.2024 11:21 Ответить
При всій повазі до Пана Жоріна, ну якось дуже сильно "однобоко", знову винувато" суспільство" , знову "Українському суспільству потрібно прокинутись", а українській владі не потрібно нарешті "прокинутись"? Не потрібно нарешті почати хоч щось робити за майже 3 роки повномасштабного вторгнення? Он у Покровську замість риття окопів, саджають клумби, У прифронтовому місті Мирнограді було знайдено звалище з «зубів дракона» - пірамід, які зазвичай використовуються для спорудження укріплень. Це також суспільство в цьому винувате?
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30.09.2024 11:23 Ответить
Холопа плетками можно гонять всем у кого плеть. А на шобло у власти хрен шо тявкнет а то завтра поставят на "более высокую должность" и на этом вся бравада заканчивается сразу
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30.09.2024 11:48 Ответить
А чого це Жорін так лякає? Чому лякає простих громадян? Громадяни слухають бравурний тєлжмарафон, де всім втирають, що все чудово, склади кацапські знищено ( а супутникові щнімки показують, що у Котлубані по складу не влучили), Генштаб теж бравурно підтверджує те, що несуть з тєлємарафону, а през дент Зєлєнскій, він же Головком вже розробив план перемоги, який припинить віцну швидше, нвж ми всі думаємо. Жорін, ти що? І взагалі, у нас вороги - то Порошенко, Іаріон, Свобода і порохоботи, а не кацапи, яких ми майже перемогли.
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30.09.2024 11:24 Ответить
Тільки від військових можна почути правду. Але божевільна влада, яка втратила зв'язок з реальністю, схоже зовсім не розуміє ситуації, і як попка-дурак, торочить про "перемогу", коли вже слід думати про оборону великих міст. Бо як показує досвід, на фортифікації "влада" повністю забила.
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30.09.2024 11:31 Ответить
Зе виборці такі...па пріколу дайтє знать кагда тісу пєрєплівать ок да? кудак ...ко ...ко
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30.09.2024 11:37 Ответить
а взагалі по доброму потрібно уже будувати 100500 ліній оборони біля дніпра і Запоріжжя а також мінувати мости...хоч правобережну вберегти...
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30.09.2024 11:39 Ответить
Більщість суспільства в ніяку "перемогу" і так вже не вірить. А новини з фронту то вже звичайні новини з країни, яка програє, саме так суспільство це сприймає. Нікому Жорін очі не відкрив.

Хай запитує у захопившої владу режиму, про яка саме "плани перемоги" воно верзе, при такій ситуації. Я тут до чого?
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30.09.2024 11:42 Ответить
Треба щось робити... треба щось .. робити.. треба...випити! Да, Жорін?
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30.09.2024 11:49 Ответить
Замены нет, ротаций нет. Прикольно гы. А гребут сотнями тысяч в месяц с мая кого? Или уже половина по блату в тылу, чверть в сзч и столько же навоевалось?
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30.09.2024 11:51 Ответить
І тому питань до їрмака, що узгодив постачання нафти на мільярди$ для військової машини путлєра, у Жоріна немає?
А з 1 січня їрмак ще й газ підпише на млрд.!
І хто спитає з нього,га?
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30.09.2024 12:20 Ответить
Які "казки", суспільство ще не наржалося.
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30.09.2024 13:20 Ответить
І хто ж це все 'зробив разом'?
Хто звільнив Залужного і 16 генштабістів під час війни?
Зате вибори не можна, бо на переправі ж не міняють.
Хто сирка поставив, який здає місто за містом, не реагує на прориви і кліщі
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30.09.2024 14:12 Ответить
Ударимо по наступаючим россійським нацистам укладкою асфальту. Знову оборонні гроші в асфальті.
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30.09.2024 14:30 Ответить
 
 