Россияне добились продвижения на важных участках фронта. Война может приблизиться к большим городам, - Жорин

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что обществу надо перестать верить в "сказки" о победе и "проснуться". Он предупредил, что продвижение ВС РФ на фронте только ускоряется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом военный написал в своем Telegram-канале.

"Все уже вроде привыкли к новостям о продвижении российских войск, "где-то там на Востоке". Ну двигаются - и пусть двигаются себе, не так страшно. Но они уже до Покровска додвинулись, а дальше другие города. В том числе крупные города с сотнями тысяч людей", - заявил Жорин.

Он заявил, что динамика войны сейчас очень высокая, а враг только наращивает темпы. А украинские подразделения истощаются - без ротаций и нормальной замены.

"Украинскому обществу нужно проснуться. Не хочется никого пугать, но мы сейчас не в лучшем положении. Чтобы все это вывезти - надо действовать, а не ждать и мечтать. И что очень важно - перестать верить в сказки о мгновенной победе и мире, который кто-то за нас сделает", - добавил Жорин.

Напомним, в 2025 году российские власти планируют увеличить расходы на оборонные нужды. Однако в правительстве пытаются акцентировать на запланированных расходах на социальную сферу и избегают темы роста оборонных расходов.

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