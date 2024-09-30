Росіяни досягли просування на важливих ділянках фронту. Війна може наблизитися до великих міст, - Жорін
Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що суспільству треба перестати вірити в "казки" про перемогу та "прокинутися". Він попередив, що просування ЗС РФ на фронті лише пришвидшуються.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це військовий написав у своєму Telegram-каналі.
"Всі вже ніби звикли до новин про просування російських військ, "десь там на Сході". Ну рухаються - і хай рухаються собі, не так страшно. Але вони вже до Покровська дорухались, а далі інші міста. В тому числі великі міста з сотнями тисяч людей", - заявив Жорін.
Він заявив, що динаміка війни зараз дуже висока, а ворог лише нарощує темпи. Натомість українські підрозділи виснажуються - без ротацій та нормальної заміни.
"Українському суспільству потрібно прокинутись. Не хочеться нікого лякати, але ми зараз не в найкращому положенні. Щоб все це вивезти - треба діяти, а не чекати та мріяти. І що дуже важливо - перестати вірити в казки про миттєву перемогу й мир, який хтось за нас зробить", - додав Жорін.
Нагадаємо, у 2025 році російська влада планує збільшити витрати на оборонні потреби. Проте в уряді намагаються акцентувати на запланованих витратах на соціальну сферу й уникають теми зростання оборонних витрат.
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Окрім влади , в нас , нікого нема - ні опозиції , ні активістів чи просто небайдужих ... всі мовчать
А якщо хочеш почути - вступай до ЗСУ , в 3-у штурмову - почуєш !
після чого всі з полегшенням продовжать нічого не робити
Такі речі не Жорін повинен озвучувати
Куйове суспільство розікрало гроші на фортифікації...
Фактично нічого не відомо про деталі написання рапорту, але деякі або альтернативно обдаровані, або на зарплаті у Подоляка, упорото висувають претензії щодо звільнення виключно до Залужного.
Хоча в цій ситуації діючих осіб, як мінімум дві, боневтік і Залужний.
Люди прекрасно бачать що відбувається без телевізорів і отаких от заполошних вскукарєків з вимогами "прокинутись".
Ніхто не спить, Максімка...
А хто людям тулить ті казки про миттєву перемогу і "мріє" про закінчення війни у листопаді ?
Під казочки від зелених облудників ЄрмакаЗеленського Україну впевнено ведуть до капітуляції.
На які інші ( вищі ) посади переведені ефективні професіонали-патріоти екс-командувач ССО Хоренко, екс-комбат 80-ки Ішкулов, знятий на днях з посади комбат "Чорних запорожців" Іван Віннік?
Звичайно треба продажну владу гнати. Тільки це вже так як на попередньому Майдані вже не буде-зелені це врахували, і підготували автозаки ментів купу підгодовують. Сам народ проти зелених не справиться, потрібна допомога озброєних військових можливо даже і броньовики.
от тільки цю заміну не можуть провести ні чоловіки з фітнес-клубів ні навіть суспільство в цілому - а тільки той хто відповідає за мобілізацію згідно Конституції і законів - тобто наш Найпотужніший Головнаркомандувач.
Але до нього чомусь Жорін закликів не робить. Чому ж так?😃
Але є ще люди які хотіли би доєднатись але вагаються бо бояться. З такими можна було б працювати - гарантувати їм що вони зайдуть на посади на які згодні долучитись а не на які запише тиловий жирний прапор в тцк який там протирає штани з часів Кучми. Або гарантувати їм хоча б велику початкуову виплату як на рашці - адже в нас теж багато бідних людей для яких це був би шанс ризикнути заради суттєвого поліпшення свого добробуту. Або навіть гарантувати безкоштовну вищу освіту дітям добровольці - для багатьох це теж могло би слугувати стимулом.
Ну і звичайно ж гарантувати всім кінцевий термін служби - бо теперішні ухилянти дивляться на те як добровольців маринують третій рік і бажання йти до тцк це зовсім не додає.
Як ви самі розумієте, ваша влада ніяку із цих порблем вирішувати не збирається тому і я в ваш чоловік в ЗСУ до перемоги а бусифікація триватиме і народ бути пищати в групах та проклинати тцк і армію все сильніше, хоча пряма вина за цю ситуацію лежить на владі.
Про кінцевий термін служби, точніше його визначеність - тут згодна на 100 %. Але все одно не вважаю що це залізний аргумент, ЩОБ НЕ ЙТИ ЗАХИЩАТИ СВІЙ ДІМ, СВОЇХ ДІТЕЙ І СВОЮ КРАЇНУ.
Як думаєте, чому хлопці по 20 місяців як Чорні запорожці з окопів не вилазять?? Та банально тому, що недочоловіки вважають, що Ааа, не пойду я в армию, потому что непанятна скока ваевать придьотся... Ганебна позиція. І геть не аргумент!!
Не пишіть більше, ви все одно мене не переконаєте, бо всі ваші аргументи нагадують скоріше банальні відмазки.
Я, до речі, зараз навіть не про ракетні обстріли. Я про те, що орки не мають наміру зупинятись, і до якого міста вони дійдуть - невідомо. Я про те, що від того ж Покровська до мого Дніпра 180 км, і якщо ця лапотна навала просунеться далі, то обстріли почнуться вже не просто ракетами, а усіма видами артилерії. Тому вважаю це питанням саме виживання для родин тих, кого не хочуть захищати їх чоловіки. Хай подивляться у що перетворили лапті наші міста, в яких вони ВЖЕ побували. В таких руїнах вижити не можливо.
на жаль, навіть якщо щодня возити всіх ухилянтів екскурсіями по всім прифронтовим містам від Харкова до Херсона - вони все одно не підуть добровільно у військомати.
Звичайно, інша справа була б якби взяти і переселити родину такого умовного ухилянта із Тернополя (або й Кракова) в якесь умовне Селидово - разом із ним самим та всім домашнім скарбом без права виїду, то ситуація була би зовсім іншою і навіть у найбоягузливіших із таких чоловіків дружина з тещою не відбивали їх у ТЦКшників, а самі бігли пошвидше записувати в Покровське ТРО.
Але це звісно ж абсолютно незаконно, хоча саме така шкурна мотивація і відсутність шляхів відступу змушувала колись людей битися за своє плем'я, чи поселення до останнього - та в ********* світі це не спрацює.
Адже опція відправити сім'ю на велфер в ЄС і самому з часом втікти завжди залишається.
Тому треба мотивувати іншими речами - гроші, пільги, кращі умови служби, дембель, чи хоча б бронь від потрапляння в ЗСУ для тих хто копатиме окопи та будуватиму ДОТи.
І яким чином, на його думку, суспільство повинно діяти?
Хай запитує у захопившої владу режиму, про яка саме "плани перемоги" воно верзе, при такій ситуації. Я тут до чого?
А з 1 січня їрмак ще й газ підпише на млрд.!
І хто спитає з нього,га?
Хто звільнив Залужного і 16 генштабістів під час війни?
Зате вибори не можна, бо на переправі ж не міняють.
Хто сирка поставив, який здає місто за містом, не реагує на прориви і кліщі