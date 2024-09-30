Росіяни досягли просування на важливих ділянках фронту. Війна може наблизитися до великих міст, - Жорін

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що суспільству треба перестати вірити в "казки" про перемогу та "прокинутися". Він попередив, що просування ЗС РФ на фронті лише пришвидшуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це військовий написав у своєму Telegram-каналі.

"Всі вже ніби звикли до новин про просування російських військ, "десь там на Сході". Ну рухаються - і хай рухаються собі, не так страшно. Але вони вже до Покровська дорухались, а далі інші міста. В тому числі великі міста з сотнями тисяч людей", - заявив Жорін.

Він заявив, що динаміка війни зараз дуже висока, а ворог лише нарощує темпи. Натомість українські підрозділи виснажуються - без ротацій та нормальної заміни.

"Українському суспільству потрібно прокинутись. Не хочеться нікого лякати, але ми зараз не в найкращому положенні. Щоб все це вивезти - треба діяти, а не чекати та мріяти. І що дуже важливо - перестати вірити в казки про миттєву перемогу й мир, який хтось за нас зробить", - додав Жорін.

Нагадаємо, у 2025 році російська влада планує збільшити витрати на оборонні потреби. Проте в уряді намагаються акцентувати на запланованих витратах на соціальну сферу й уникають теми зростання оборонних витрат.

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