Загарбники окупували Маринівку та просунулися біля Новогродівки, - DeepState (КАРТА)
Російські загарбники окупували Маринівку та просунулись біля Новогродівки у Донецькій області.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Маринівку та просунувся біля Новогродівки", - йдеться у повідомленні.
Раніше аналітики DeepState повідомляли, що ворог продовжує просуватися біля Вугледару.
Топ коментарі
+37 саша паламарчук
показати весь коментар29.09.2024 18:55
+31 Анатолий К #427424
показати весь коментар29.09.2024 19:42
+26 Галина Боброва #582785
показати весь коментар29.09.2024 18:48
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При нем земли украинские освобождали
Нам нравилось
Западу нравилось
Не нравилось путину
Зеленский ,убрав Залужного - кому сделал хорошо?
Путин
А еще посмотрим на то, что будет в Курской области
Я думаю - Зеленский подставит наших ребят
А он туда кинул лучших
підорлідор залишається незмінним кумиром.
а знаєте чому їх нема?