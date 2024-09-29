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Загарбники окупували Маринівку та просунулися біля Новогродівки, - DeepState (КАРТА)

Російські загарбники окупували Маринівку та просунулись біля Новогродівки у Донецькій області.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Маринівку та просунувся біля Новогродівки", - йдеться у повідомленні.

Загарбники окупували Маринівку та просунулися біля Новогродівки

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що ворог продовжує просуватися біля Вугледару.

Читайте також: Біля Вугледару ситуація складна, є загроза оточення Сил оборони в місті, - DeepState

Автор: 

армія рф (17551) Донецька область (8595)


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Топ коментарі
+37
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29.09.2024 18:55
+31
Якщо порівнювати Зеленського і Порошенка, то звичайнло навіть не порвівнюється, це всеодно, що порівнюваьти автомобіль і самокат. Порошенко політик, чесний бізнесмен, який до копійки платить податки і непоганий Головнокомандувач, при ньому було звільнено 2/3 окупованих територій. А Зельц ховав гроші в офшорах, показував свої фірми збитковими, просрав майже весь південь і схід, закатав ракети в асфальт, деморалізува армію і робить це далі.
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29.09.2024 19:42
+26
Плохой был Залужный
При нем земли украинские освобождали
Нам нравилось
Западу нравилось
Не нравилось путину
Зеленский ,убрав Залужного - кому сделал хорошо?
Путин
А еще посмотрим на то, что будет в Курской области
Я думаю - Зеленский подставит наших ребят
А он туда кинул лучших
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29.09.2024 18:48
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Плохой был Залужный
При нем земли украинские освобождали
Нам нравилось
Западу нравилось
Не нравилось путину
Зеленский ,убрав Залужного - кому сделал хорошо?
Путин
А еще посмотрим на то, что будет в Курской области
Я думаю - Зеленский подставит наших ребят
А он туда кинул лучших
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29.09.2024 18:48 Відповісти
Не знаю, шо там з кумирами, але , пославши ЗСУ на Курщіну, зєлєнскій затіяв натуральну аферу. Чого цим досягли? Шо далі? Ця авнтюра _ повний абсурд.
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29.09.2024 21:26 Відповісти
Зєльц самостійно нічого не вирішує.
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29.09.2024 22:43 Відповісти
І тільки у тебе зелений підор лідор залишається незмінним кумиром.
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29.09.2024 22:53 Відповісти
Ця істота виконує свою передвиборчу обіцянку :» дагаварімся ПАСЕРЕДІНЕ» ! Для того зе&ермачидли і вигнали НАЙКРАЩІХ стратегів !Залужний категорично був проти АФЕРИ з курською обл. Міняють СВОЄ на піар « янетряпки « наполеончика , перетворюючись на загарбників ! Краще б били по жд , яку настроїли РАШИСТИ Маріуполь-Ростов , Крим вжє подарували , про міст забули ! Для чого ЗЕІУДА відізвав генерала Марченко , щоб не звільнив в той час повнітью Херсон ! Контрнаступ ЗЕІУДА ЗДАВ і забув ! А ДЄ Ж ТІ ХТО ЗДАВ ? Ви і є ті ВИРОДКИ ЗРАДНИКИ
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29.09.2024 21:57 Відповісти
Беруть Селидове в Кліщі - Сирськии зреагує -- Безугла вчора наговорила шо він на дачі
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29.09.2024 18:50 Відповісти
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29.09.2024 18:55 Відповісти
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29.09.2024 19:37 Відповісти
Не знаю про інші міста, але стосовно Торецька то він окупований не був. Ьам засіла кучка сепарвв у мерії і її потім вибили звідти. Ось і вся деокупація. Знаю бо родичі звідти хоч і далекі.
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29.09.2024 20:10 Відповісти
За Цє «мудрий « НАРІД уставший от війни , обрав «не дурачка какого-то « До них так і не доходить , що вони зруйнували свої долі і кинули Україну в пропасть
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29.09.2024 22:08 Відповісти
в прірву
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29.09.2024 22:45 Відповісти
Не вір'ю сирському. Тому що москаль є москаль. А як у нас казали, добрий москаль - це дохлий москаль.
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29.09.2024 19:16 Відповісти
Якщо порівнювати Зеленського і Порошенка, то звичайнло навіть не порвівнюється, це всеодно, що порівнюваьти автомобіль і самокат. Порошенко політик, чесний бізнесмен, який до копійки платить податки і непоганий Головнокомандувач, при ньому було звільнено 2/3 окупованих територій. А Зельц ховав гроші в офшорах, показував свої фірми збитковими, просрав майже весь південь і схід, закатав ракети в асфальт, деморалізува армію і робить це далі.
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29.09.2024 19:42 Відповісти
український олігарх без офшору, як срака без отвору, теоретично можливо, але в природі такого не існує https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10155456
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29.09.2024 20:49 Відповісти
узбагойса зелена сопля
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29.09.2024 19:51 Відповісти
Ты хоть знаешь,что обозначает слово «барыга», или как «зе» стадо повторяешь?»Барыга»-это перекупщик,что Порошенко перекупал?
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29.09.2024 20:42 Відповісти
зезезе. зелупа
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29.09.2024 20:48 Відповісти
Гниди зевиборці, називають пороха "вальцман", і поняття не маючи що це означає, паскуди!
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30.09.2024 12:32 Відповісти
https://deepstat.xyz/table
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29.09.2024 19:20 Відповісти
Зеля, га#дон, на за границей громко жопу рвёт за Украину,а внутри, своими кадровыми выкрутасами, тихо и осознанно уничтожает её.
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29.09.2024 19:21 Відповісти
Сирський в запої...
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29.09.2024 19:22 Відповісти
Тоже слышал такое, говорят побухивает.
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29.09.2024 19:24 Відповісти
Кажуть що на своїй дачі забухав. Ціла рота охорони з бронетехнікою там несе охорону тіла і його собутильників з великими зірками.
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29.09.2024 19:25 Відповісти
як нема фортифікацій то не дуже протримаєшся.

а знаєте чому їх нема?
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29.09.2024 19:28 Відповісти
Замінили Залужного і його команду на хрін знає кого.
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29.09.2024 19:31 Відповісти
Залужний українець і такого як запити в нього немає звички а Сирський москаль 100% і це в нього в крові-зов предків.
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29.09.2024 19:38 Відповісти
Перемога переможна, кордони 91 з АРК і шматок Курської області в нагрузку. Ніякого перемир'я бо то буде зрада. Ну-ну.
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29.09.2024 19:38 Відповісти
А хтось нам втирає про переговори з *уйлом. Вони йому не потрібні, кацапи повзуче захоплюють територію України(хоча владу вже захопили)
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29.09.2024 19:45 Відповісти
Тому що не можна носиться з "мирним планом" ї "планом перемоги" одночасно, таке можливо тільки у дурдомі ї у Боневтіка в голові.
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29.09.2024 19:51 Відповісти
Чи не пора просирському пакувати чемодани
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29.09.2024 20:07 Відповісти
Мариновку захватили еще в пятницу. Пора уже волноваться про Селидово. А по размерам по сравнению с ним Угледар село.
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29.09.2024 20:08 Відповісти
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29.09.2024 21:10 Відповісти
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29.09.2024 22:03 Відповісти
зелений вилупку, скільки там до курська залишилося?
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29.09.2024 23:39 Відповісти
 
 