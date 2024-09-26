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Новини Війна
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Окупанти продовжують просуватись біля Вугледару, - DeepStat. КАРТА

Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій в Донецькій області та повідомили про просування росіян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.

"Ворог просунувся біля Вугледару, в Миколаївці, Крутому Яру та Красному Яру", - йдеться в повідомленні.

Крім того аналітики уточнили смугу біля Селидового та Старомайорського.

Просування росіян біля Вугледару 26 вересня

Читайте: Біля Вугледару ситуація складна, є загроза оточення Сил оборони в місті, - DeepState

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледара з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

Водночас 26 вересня воїни 72 окремої механізованої бригади заявили, що не вийшли з Вугледару на Донеччині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни змінили конструкцію в авіабомбах, тепер вони можуть долітати до середмістя Запоріжжя, - Сили оборони

Автор: 

Вугледар (143)


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Топ коментарі
+8
У рузьге - "хлопок" а не вибух, у нас - окупанти "просуваються", а не захоплюють крок за кроком нашу землю...

"Самки собаки".
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26.09.2024 18:59
+3
АК 74 дадут, бк дадут, сколько унести сможешь. Там все есть, кроме Магируса.
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26.09.2024 20:03
+2
Львів ти будеш у Варшаві "захищати"
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26.09.2024 20:18
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У рузьге - "хлопок" а не вибух, у нас - окупанти "просуваються", а не захоплюють крок за кроком нашу землю...

"Самки собаки".
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26.09.2024 18:59 Відповісти
Тому що "захоплюють"-це літературщина.Саме просуваються.Дуже повільно і з великими втратами.
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26.09.2024 20:22 Відповісти
Сирський в своєму ампулуа. Починаючи з Дебальцево постійно щось здає.
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27.09.2024 13:14 Відповісти
Ухилянти, де ви? А-у! Таких п.дорів у штрафбати і вперед.
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26.09.2024 19:08 Відповісти
А фронтові наркомівські сто грам будуть?
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26.09.2024 19:28 Відповісти
Сам найдешь, там с этим проблем нет.
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26.09.2024 19:34 Відповісти
А вінтовку Мосіна дадуть?
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26.09.2024 19:47 Відповісти
В бою здобудеш🫤
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26.09.2024 19:50 Відповісти
АК 74 дадут, бк дадут, сколько унести сможешь. Там все есть, кроме Магируса.
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26.09.2024 20:03 Відповісти
Почему тогда кацап продвигается,если всё есть???
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26.09.2024 20:08 Відповісти
Я же вроде сказал. Людей нет. У нас на Покровском направлении из роты можно было собрать 30 человек , писарей водителей и.т.д. Суровая правда. Толку с укреплений если на 1 км 5 человек.
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26.09.2024 20:11 Відповісти
И чем поможет наличие резервов,если территория сдается зелёными дегенератами?Одной живой силой не выиграть,если власть саботирует снабжение армии всем.Потерять все мужское население на фронте,а потом кацап зайдет без сопротивления как к себе домой, тоже не вариант. В общем какой-то "постулат Эскобара " получается.
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26.09.2024 20:30 Відповісти
Ты дегенерат ты не идёшь воевать, я не иду ,потому, что старый человек и не идут молодые здоровые
Зачем тогда вступили в бой , зачем жертвы,скажите молодые и здоровые.
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27.09.2024 10:44 Відповісти
Таблетки принять,не?
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27.09.2024 11:28 Відповісти
Потому что Донбасс сдаст полностью «зелена гидота)» (договорнаяк,как пу хотел) и сядут за стол переговоров…
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26.09.2024 20:20 Відповісти
Да, мне тоже так показалось, еще в мае.. Что есть то есть
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26.09.2024 20:23 Відповісти
Поліціянтам і ТЦК нахрін не впало рятувати Україну. Краще бути бубочкою вдома, в тилу. А народ то таке, "я клятву давав захищати Львів, а не Вугледар"
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26.09.2024 20:08 Відповісти
Львів ти будеш у Варшаві "захищати"
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26.09.2024 20:18 Відповісти
Буду, не питання. Як тільки кордон відкриють, так і звалю. Чи ти думав я буду виправдовуватись перед чмонею, який навіть ім'я нездатний з великої літери написати?
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26.09.2024 21:01 Відповісти
@ "Покровський напрямок.
Противник зайняв східну та центральну частини Миколаївки та продовжує штурмові дії у західному та північному напрямках.
На північ від Миколаївки, по кадрах з ворожого дрону, бойові зіткнення йдуть в районі Т-подібного перехрестя, від якого близько 2.12 км до перших будинків Мирнограда.
На південь від Миколаївки російські штурмові групи просунулися в центральну частину Красного Яру."
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26.09.2024 22:00 Відповісти
 
 