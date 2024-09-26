Окупанти продовжують просуватись біля Вугледару, - DeepStat. КАРТА
Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій в Донецькій області та повідомили про просування росіян.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.
"Ворог просунувся біля Вугледару, в Миколаївці, Крутому Яру та Красному Яру", - йдеться в повідомленні.
Крім того аналітики уточнили смугу біля Селидового та Старомайорського.
Ситуація у Вугледарі
Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.
Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.
Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.
Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледара з трьох сторін.
У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.
Водночас 26 вересня воїни 72 окремої механізованої бригади заявили, що не вийшли з Вугледару на Донеччині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Самки собаки".
Зачем тогда вступили в бой , зачем жертвы,скажите молодые и здоровые.
Противник зайняв східну та центральну частини Миколаївки та продовжує штурмові дії у західному та північному напрямках.
На північ від Миколаївки, по кадрах з ворожого дрону, бойові зіткнення йдуть в районі Т-подібного перехрестя, від якого близько 2.12 км до перших будинків Мирнограда.
На південь від Миколаївки російські штурмові групи просунулися в центральну частину Красного Яру."