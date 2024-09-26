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Новости Война
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Оккупанты продолжают продвигаться возле Угледара, - DeepStat. КАРТА

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий в Донецкой области и сообщили о продвижении россиян.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал осинтеров.

"Враг продвинулся возле Угледара, в Николаевке, Крутом Яру и Красном Яру", - говорится в сообщении.

Кроме того аналитики уточнили полосу возле Селидово и Старомайорского.

Просування росіян біля Вугледару 26 вересня

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Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

В то же время 26 сентября воины 72 отдельной механизированной бригады заявили, что не вышли из Угледара в Донецкой области.

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Автор: 

Угледар (129)


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Топ комментарии
+8
У рузьге - "хлопок" а не вибух, у нас - окупанти "просуваються", а не захоплюють крок за кроком нашу землю...

"Самки собаки".
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26.09.2024 18:59
+3
АК 74 дадут, бк дадут, сколько унести сможешь. Там все есть, кроме Магируса.
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26.09.2024 20:03
+2
Львів ти будеш у Варшаві "захищати"
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26.09.2024 20:18
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У рузьге - "хлопок" а не вибух, у нас - окупанти "просуваються", а не захоплюють крок за кроком нашу землю...

"Самки собаки".
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26.09.2024 18:59 Ответить
Тому що "захоплюють"-це літературщина.Саме просуваються.Дуже повільно і з великими втратами.
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26.09.2024 20:22 Ответить
Сирський в своєму ампулуа. Починаючи з Дебальцево постійно щось здає.
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27.09.2024 13:14 Ответить
Ухилянти, де ви? А-у! Таких п.дорів у штрафбати і вперед.
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26.09.2024 19:08 Ответить
А фронтові наркомівські сто грам будуть?
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26.09.2024 19:28 Ответить
Сам найдешь, там с этим проблем нет.
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26.09.2024 19:34 Ответить
А вінтовку Мосіна дадуть?
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26.09.2024 19:47 Ответить
В бою здобудеш🫤
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26.09.2024 19:50 Ответить
АК 74 дадут, бк дадут, сколько унести сможешь. Там все есть, кроме Магируса.
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26.09.2024 20:03 Ответить
Почему тогда кацап продвигается,если всё есть???
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26.09.2024 20:08 Ответить
Я же вроде сказал. Людей нет. У нас на Покровском направлении из роты можно было собрать 30 человек , писарей водителей и.т.д. Суровая правда. Толку с укреплений если на 1 км 5 человек.
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26.09.2024 20:11 Ответить
И чем поможет наличие резервов,если территория сдается зелёными дегенератами?Одной живой силой не выиграть,если власть саботирует снабжение армии всем.Потерять все мужское население на фронте,а потом кацап зайдет без сопротивления как к себе домой, тоже не вариант. В общем какой-то "постулат Эскобара " получается.
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26.09.2024 20:30 Ответить
Ты дегенерат ты не идёшь воевать, я не иду ,потому, что старый человек и не идут молодые здоровые
Зачем тогда вступили в бой , зачем жертвы,скажите молодые и здоровые.
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27.09.2024 10:44 Ответить
Таблетки принять,не?
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27.09.2024 11:28 Ответить
Потому что Донбасс сдаст полностью «зелена гидота)» (договорнаяк,как пу хотел) и сядут за стол переговоров…
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26.09.2024 20:20 Ответить
Да, мне тоже так показалось, еще в мае.. Что есть то есть
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26.09.2024 20:23 Ответить
Поліціянтам і ТЦК нахрін не впало рятувати Україну. Краще бути бубочкою вдома, в тилу. А народ то таке, "я клятву давав захищати Львів, а не Вугледар"
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26.09.2024 20:08 Ответить
Львів ти будеш у Варшаві "захищати"
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26.09.2024 20:18 Ответить
Буду, не питання. Як тільки кордон відкриють, так і звалю. Чи ти думав я буду виправдовуватись перед чмонею, який навіть ім'я нездатний з великої літери написати?
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26.09.2024 21:01 Ответить
@ "Покровський напрямок.
Противник зайняв східну та центральну частини Миколаївки та продовжує штурмові дії у західному та північному напрямках.
На північ від Миколаївки, по кадрах з ворожого дрону, бойові зіткнення йдуть в районі Т-подібного перехрестя, від якого близько 2.12 км до перших будинків Мирнограда.
На південь від Миколаївки російські штурмові групи просунулися в центральну частину Красного Яру."
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26.09.2024 22:00 Ответить
 
 