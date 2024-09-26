Оккупанты продолжают продвигаться возле Угледара, - DeepStat. КАРТА

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий в Донецкой области и сообщили о продвижении россиян.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал осинтеров.

"Враг продвинулся возле Угледара, в Николаевке, Крутом Яру и Красном Яру", - говорится в сообщении.

Кроме того аналитики уточнили полосу возле Селидово и Старомайорского.

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Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

В то же время 26 сентября воины 72 отдельной механизированной бригады заявили, что не вышли из Угледара в Донецкой области.

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