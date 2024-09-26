Оккупанты продолжают продвигаться возле Угледара, - DeepStat. КАРТА
Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий в Донецкой области и сообщили о продвижении россиян.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал осинтеров.
"Враг продвинулся возле Угледара, в Николаевке, Крутом Яру и Красном Яру", - говорится в сообщении.
Кроме того аналитики уточнили полосу возле Селидово и Старомайорского.
Ситуация в Угледаре
Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.
Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.
Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.
Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.
В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.
В то же время 26 сентября воины 72 отдельной механизированной бригады заявили, что не вышли из Угледара в Донецкой области.
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"Самки собаки".
Зачем тогда вступили в бой , зачем жертвы,скажите молодые и здоровые.
Противник зайняв східну та центральну частини Миколаївки та продовжує штурмові дії у західному та північному напрямках.
На північ від Миколаївки, по кадрах з ворожого дрону, бойові зіткнення йдуть в районі Т-подібного перехрестя, від якого близько 2.12 км до перших будинків Мирнограда.
На південь від Миколаївки російські штурмові групи просунулися в центральну частину Красного Яру."