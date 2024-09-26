Россияне изменили конструкцию в авиабомбах, теперь они могут долетать до центра Запорожья, - Силы обороны

Российские захватчики осуществили определенные изменения в модификации управляемых авиационных бомб. Теперь эти КАБы могут долететь до центра города Запорожья.

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Действительно, россияне провели определенные изменения в конструкции авиационных бомб, платформ, которые они запускают, и сегодня они получили возможность бить этими управляемыми авиационными бомбами не только по населенным пунктам, которые рядом с линией фронта. А уже эти бомбы начинают долетать до центра города Запорожья", - рассказал Волошин.

Он отметил, что от модернизированных вражеских бомб страдают также такие города как Краматорск и Харьков.

По словам Волошина, сейчас захватчики имеют достаточное количество таких бомб.

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