Росіяни змінили конструкцію в авіабомбах, тепер вони можуть долітати до середмістя Запоріжжя, - Сили оборони

Російські загарбники здійснили певні зміни у модифікації керованих авіаційних бомб. Тепер ці КАБи можуть долітити до середмістя Запоріжжя.

Про це в ефірі одного із телеканалів розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Дійсно, росіяни провели певні зміни у конструкції авіаційних бомб, платформ, які вони запускають, і сьогодні вони отримали змогу бити цими керованими авіаційними бомбами не лише по населених пунктах які поряд з лінією фронту. А вже ці бомби починають долітати до середмістя Запоріжжя", - розповів Волошин.

Він зазначив, що від модернізованих ворожих бомб страждають також такі міста як Краматорськ і Харків.

За словами Волошина, наразі загарбники мають достатню кількість таких бомб.

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