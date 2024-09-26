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Новини Війна
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Росіяни змінили конструкцію в авіабомбах, тепер вони можуть долітати до середмістя Запоріжжя, - Сили оборони

Росіяни зміни конструкцію в КАБах

Російські загарбники здійснили певні зміни у модифікації керованих авіаційних бомб. Тепер ці КАБи можуть долітити до середмістя Запоріжжя.

Про це в ефірі одного із телеканалів розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Дійсно, росіяни провели певні зміни у конструкції авіаційних бомб, платформ, які вони запускають, і сьогодні вони отримали змогу бити цими керованими авіаційними бомбами не лише по населених пунктах які поряд з лінією фронту. А вже ці бомби починають долітати до середмістя Запоріжжя", - розповів Волошин.

Він зазначив, що від модернізованих ворожих бомб страждають також такі міста як Краматорськ і Харків.

За словами Волошина, наразі загарбники мають достатню кількість таких бомб.

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Автор: 

Запоріжжя (2281) Сили оборони півдня (346) КАБ (363)


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Топ коментарі
+19
пока не будет так - КАБ на Харьков, сразу ответка на Белгород, КАБ на Запорожье, сразу полетело на Ростов, это ****...тво будет продолжаться бесконечно!!! причем ответка в самый центр города.
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26.09.2024 17:58
+15
Ну молодці.
А "наші" далі досі сперечаються де той сарай збудувати, в якому ті бомби збирати будуть, бо всіх цікавить не сам факт виробництва, а скільки з того виробництва можна покласти в кишеню.
І відповідати тим самим, як тут деякі пишуть, по Бєлгороду - то це нічого не змінить, срати вони хотіли на той Бєлгород. Єдиний варіант боротись з кабами - збивати носії, чи підривати їх на місці базування.
Де там модернізовані Грім та Сапсан? Де наші балістичні ракети? На зараз у нас немає технічних обмежень у власному виробництві, буквально ніяких, можемо при бажанні аналоги Томагавків збирати. І гроші є, і з ресурсами при потребі допоможуть.
Є лише одна завада - москалі на Банковій.
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26.09.2024 18:23
+7
Я теж не розумію. Обстріли ЩОВЕЧОРА приблизно в той же час. Чому в цей час Ф16 не нарізає кола поруч в безпечному районі, а при наближенні бомберов підходити на відстань ракети Amraam 120 км і збивати їх? Після 2-3 втрат ці кошмари припиняться. Люди залишаться живими. А так живемо, ніби під постіний прицілом.
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26.09.2024 18:30
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пока не будет так - КАБ на Харьков, сразу ответка на Белгород, КАБ на Запорожье, сразу полетело на Ростов, это ****...тво будет продолжаться бесконечно!!! причем ответка в самый центр города.
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26.09.2024 17:58 Відповісти
С-200 вже літали їм по центрам міст. Допомогло?
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26.09.2024 18:00 Відповісти
C-200 то зенітні ППО, який такий центр міста?
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26.09.2024 18:02 Відповісти
С-300 теж зенітні, та по Харкову прилітають в балістичному режимі.
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26.09.2024 18:02 Відповісти
Не треба плутати, в С-300 це штатний режим, у С-200 такого немає. Для ураження наземних цілей в С-300 треба підняти антену і локатор дуже високо, щоб збільшити дальність керування.
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26.09.2024 18:43 Відповісти
уточни куда летели и когда? по Белгороду помогает. и по Засратову тоже. мне знакомые пишут с обосранными от страха жопами. и под мацкву тоже скулят, страшно!!!
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26.09.2024 18:05 Відповісти
А не питають : "анастозашто?"😁
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26.09.2024 18:07 Відповісти
Не зберігав ці посилання.
Якщо ми стріляємо по русні і це допомагає, чому русня не припиняє бомбити, навпаки?
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26.09.2024 18:09 Відповісти
Мабуть тому, що намагаються знищити нас, не дбаючи про захист своїх, скільки б їх не гинуло в наслідок наших відповідей.
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26.09.2024 18:14 Відповісти
Ещё летом 22г печатал такое много раз. Правда тогда по Харькову лупили твари в основном С-300, как хотели и когда хотели, жилмассивы громили дырами насквозь. 50 секунд подлёта здесь! И только вот по концу весны 24 г кое какая чепуха там сталм в белгороде от дронов подгорать, чаще авто. Это чепуха. Пора всё назвать своими именами давно. У нас нечем ответить! И многие во власти это знали. Надо было говорить это всем.
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26.09.2024 18:43 Відповісти
не на белгород, а на москву
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26.09.2024 22:28 Відповісти
Значить кацапи вже змінюють а тут навіть робити не починали. Чекаємо по 5 штук в місяць французьких...
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26.09.2024 18:08 Відповісти
Хтось ще хоче поглузувати з тупих кацапів. Наші даже таке своє не зроблять. Зате асфальт та шашлики, ну ще відосики..
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26.09.2024 18:12 Відповісти
А кацап тупий і є. Тут, навіть, і глузувати не потрібно.

їх бомба долетіти може, а попасти в ціль - ніколи. Ця кацапцька зброя суто проти житлових кварталів. На більше кацап не спроможний. Це зброя залякування.

Єдина проблема в тому, що у нас ******** авіації обмаль. Більше F-16 і кацап буде сидіти тихенько.
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26.09.2024 18:22 Відповісти
Так в том то и дело что цель кацапов и есть жилые кварталы. А дальше рашисты запускают своих ************** типо Трампа и Орбана с фотографиями разбомбленных городов, которые визжат что Украины больше нет и Украина должна сдаться, а кто с ****** не будет дружить то с ним будет то же самое.
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26.09.2024 18:53 Відповісти
Хотелось бы верить, НО
Есть понятие секретности военных потерь.
Вы же не всерьёз воспринимаете новость типа - 100500 бомб упало на город Энск, один раненный и пропала одна кошка.

Вот пока вы считаете их тупыми, они забирают населенные пункты. И не важно, маленькие или большие. Сначало берут 5 маленьких и один большой оказывается в котле и каждый раз как в первый раз, ****** как неожиданно.

Никогда не нужно недооценивать противника. Это ошибка может оказаться единственной, но критической
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26.09.2024 19:03 Відповісти
Що змінили москалі то таке((А що змінили ми?Викопали лінію оборони за Вугледаром?
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26.09.2024 18:15 Відповісти
де F-16, які мали збисати су - носіїв кабів?
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26.09.2024 18:21 Відповісти
То зелена байка, наступні - дайте нам ЯО, ШІ та Зірку Смерті.
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26.09.2024 18:25 Відповісти
Я теж не розумію. Обстріли ЩОВЕЧОРА приблизно в той же час. Чому в цей час Ф16 не нарізає кола поруч в безпечному районі, а при наближенні бомберов підходити на відстань ракети Amraam 120 км і збивати їх? Після 2-3 втрат ці кошмари припиняться. Люди залишаться живими. А так живемо, ніби під постіний прицілом.
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26.09.2024 18:30 Відповісти
Ну молодці.
А "наші" далі досі сперечаються де той сарай збудувати, в якому ті бомби збирати будуть, бо всіх цікавить не сам факт виробництва, а скільки з того виробництва можна покласти в кишеню.
І відповідати тим самим, як тут деякі пишуть, по Бєлгороду - то це нічого не змінить, срати вони хотіли на той Бєлгород. Єдиний варіант боротись з кабами - збивати носії, чи підривати їх на місці базування.
Де там модернізовані Грім та Сапсан? Де наші балістичні ракети? На зараз у нас немає технічних обмежень у власному виробництві, буквально ніяких, можемо при бажанні аналоги Томагавків збирати. І гроші є, і з ресурсами при потребі допоможуть.
Є лише одна завада - москалі на Банковій.
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26.09.2024 18:23 Відповісти
Просто окуеть , кацапы модернизируют дальность полета в глубь Украины, но нам не куй и мечтать об этом , ни в коем случае.....
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26.09.2024 18:41 Відповісти
Главное чтобы небыла ескалации. А то ***** потеряет литсо
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26.09.2024 18:50 Відповісти
А що у нас,***** сконструювали щоб хоча б 500кг долітало наприклад до смолєнська? Х#й да ніх#я? Зате за покупкою елітних BMW Київ впєрєді планети всєй. Тьфу ***.
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26.09.2024 19:20 Відповісти
Не розумію, які у вас претензії до зрадників? Чи ви хочете, щоб вони на ЗСУ донатили, як це робимо ми, прості пересічні українці.
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26.09.2024 19:39 Відповісти
КАБи в кінці траекторії литять вже не на великій висоті і швидкість у них не дуже висока, ******* ЗУ з радіолокатором, типу гепардів, повинні іх бачити і збивати. Треба розмістити декілька гепардів фронтом у передмісті в напрямку, звідки іде атака КАБами і спробувать захистити місто.
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26.09.2024 20:04 Відповісти
А ми і далі будемо сміятись з "чмоней"? Чи може вже своі КАБи почнемо робити... Замість доріг.
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26.09.2024 20:44 Відповісти
А що змінила команда Зеленського? Звичайно телемарафон, тепер він має доходити до кожного українця, бо це головна зброя мародерів, щоб дурити, дурити і мародерити.
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26.09.2024 20:52 Відповісти
Потужний національний УкрОборонПром! Ви де? Блт. На який йух вас тримають? 3й рік війни закінчується, де ваших розробки? В скільки ви обходитеся українськім платникам податків?
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26.09.2024 21:41 Відповісти
 
 