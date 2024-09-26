Росіяни змінили конструкцію в авіабомбах, тепер вони можуть долітати до середмістя Запоріжжя, - Сили оборони
Російські загарбники здійснили певні зміни у модифікації керованих авіаційних бомб. Тепер ці КАБи можуть долітити до середмістя Запоріжжя.
Про це в ефірі одного із телеканалів розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Дійсно, росіяни провели певні зміни у конструкції авіаційних бомб, платформ, які вони запускають, і сьогодні вони отримали змогу бити цими керованими авіаційними бомбами не лише по населених пунктах які поряд з лінією фронту. А вже ці бомби починають долітати до середмістя Запоріжжя", - розповів Волошин.
Він зазначив, що від модернізованих ворожих бомб страждають також такі міста як Краматорськ і Харків.
За словами Волошина, наразі загарбники мають достатню кількість таких бомб.
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Якщо ми стріляємо по русні і це допомагає, чому русня не припиняє бомбити, навпаки?
їх бомба долетіти може, а попасти в ціль - ніколи. Ця кацапцька зброя суто проти житлових кварталів. На більше кацап не спроможний. Це зброя залякування.
Єдина проблема в тому, що у нас ******** авіації обмаль. Більше F-16 і кацап буде сидіти тихенько.
Есть понятие секретности военных потерь.
Вы же не всерьёз воспринимаете новость типа - 100500 бомб упало на город Энск, один раненный и пропала одна кошка.
Вот пока вы считаете их тупыми, они забирают населенные пункты. И не важно, маленькие или большие. Сначало берут 5 маленьких и один большой оказывается в котле и каждый раз как в первый раз, ****** как неожиданно.
Никогда не нужно недооценивать противника. Это ошибка может оказаться единственной, но критической
А "наші" далі досі сперечаються де той сарай збудувати, в якому ті бомби збирати будуть, бо всіх цікавить не сам факт виробництва, а скільки з того виробництва можна покласти в кишеню.
І відповідати тим самим, як тут деякі пишуть, по Бєлгороду - то це нічого не змінить, срати вони хотіли на той Бєлгород. Єдиний варіант боротись з кабами - збивати носії, чи підривати їх на місці базування.
Де там модернізовані Грім та Сапсан? Де наші балістичні ракети? На зараз у нас немає технічних обмежень у власному виробництві, буквально ніяких, можемо при бажанні аналоги Томагавків збирати. І гроші є, і з ресурсами при потребі допоможуть.
Є лише одна завада - москалі на Банковій.