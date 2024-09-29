Захватчики оккупировали Мариновку и продвинулись возле Новогродовки, - DeepState (КАРТА)
Российские захватчики оккупировали Мариновку и продвинулись возле Новогродовки в Донецкой области.
Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Мариновку и продвинулся возле Новогродовки", - говорится в сообщении.
Ранее аналитики DeepState сообщали, что враг продолжает продвигаться возле Угледара.
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+37 саша паламарчук
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При нем земли украинские освобождали
Нам нравилось
Западу нравилось
Не нравилось путину
Зеленский ,убрав Залужного - кому сделал хорошо?
Путин
А еще посмотрим на то, что будет в Курской области
Я думаю - Зеленский подставит наших ребят
А он туда кинул лучших
підорлідор залишається незмінним кумиром.
а знаєте чому їх нема?