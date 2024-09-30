Сили оборони контролюють Часовоярський напрямок фронту, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
Наразі наші захисники не дають змоги ворогові просуватися на Часовоярському напрямку.
Про це сказав пресофіцер 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі марафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ворог постійно шукає, де би знайти слабину в нашій обороні, щоб туди більше зосередити зусилля. Ну і все одно, як би там не було, він не полишає все ж таки думки, що якимось чином йому вдасться десь нас продавити навіть зараз. Але тим не менше Сили оборони контролюють напрямок фронту Часовоярський", - сказав Калашніков.
Він також зазначив, що ЗСУ не дають ворогу змоги мати здобутки на цьому відтинку фронту.
Генштаб у ранковому зведенні інформував, що українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Білої Гори та Часового Яру.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Куп’янщині ворог намагається захопити лівий берег річки Оскіл.
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