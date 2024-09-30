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Новини Війна
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Сили оборони контролюють Часовоярський напрямок фронту, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков

Зруйнований росіянами Часів Яр

Наразі наші захисники не дають змоги ворогові просуватися на Часовоярському напрямку.

Про це сказав пресофіцер 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі марафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог постійно шукає, де би знайти слабину в нашій обороні, щоб туди більше зосередити зусилля. Ну і все одно, як би там не було, він не полишає все ж таки думки, що якимось чином йому вдасться десь нас продавити навіть зараз. Але тим не менше Сили оборони контролюють напрямок фронту Часовоярський", - сказав Калашніков.

Він також зазначив, що ЗСУ не дають ворогу змоги мати здобутки на цьому відтинку фронту.

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Генштаб у ранковому зведенні інформував, що українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Білої Гори та Часового Яру.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Куп’янщині ворог намагається захопити лівий берег річки Оскіл.

Автор: 

бойові дії (3897) Часів Яр (344)


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ксьондз казав що якщо заб'єш кацапа, то до сповіді не треба...
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30.09.2024 11:30 Відповісти
ХЛОПЦІВ з завтрішньою ПОКРОВОЮ і зі святом.ХАЙ ВАС БОГ БОРОНИТЬ І ВИ НЕ ВТРАЧАЙТЕ ХИСТУ!
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30.09.2024 12:55 Відповісти
 
 