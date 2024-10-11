ВСУ контролируют около 40-50% Торецка, - ГВА

Половину Торецка Донецкой области, в котором сейчас остается 1150 жителей, контролируют украинские военные, а другую половину - вражеские российские войска.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Торецкой ГВА Василий Чинчик.

"Около 40-50 процентов города находится под контролем ВСУ, остальная территория захвачена врагом. Мы прилагаем все усилия, чтобы вывозить гражданских. Но это не та ситуация, когда людей можно централизованно вывозить автобусами, и они имеют возможность забрать ценные вещи и выехать в безопасные места. На сегодня около 1150 человек, которые остались, если выходят, то максимум с документами, а иногда и их нет", - добавил он.

Чинчик также сообщил, что за вчерашний день с территории Торецкой громады удалось эвакуировать семь человек.

"Составляющая безопасности позволяет только в определенные промежутки времени, когда наступает затишье или есть благоприятные климатические условия, въехать в город и эвакуировать население", - отметил он.

До полномасштабного вторжения в Торецке проживало около 70 тысяч человек.

Торецкая городская территориальная громада на своей Facebook-странице сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на 9 октября от вражеских обстрелов погибли 207 жителей, 609 человек получили ранения.

Напомним, ситуация в Торецке в Донецкой области остается сложной. Оккупационная армия РФ выжигает город и штурмует его.

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