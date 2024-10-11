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Новости Война
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ВСУ контролируют около 40-50% Торецка, - ГВА

ЗСУ контролюють 50% Торецька

Половину Торецка Донецкой области, в котором сейчас остается 1150 жителей, контролируют украинские военные, а другую половину - вражеские российские войска.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Торецкой ГВА Василий Чинчик.

"Около 40-50 процентов города находится под контролем ВСУ, остальная территория захвачена врагом. Мы прилагаем все усилия, чтобы вывозить гражданских. Но это не та ситуация, когда людей можно централизованно вывозить автобусами, и они имеют возможность забрать ценные вещи и выехать в безопасные места. На сегодня около 1150 человек, которые остались, если выходят, то максимум с документами, а иногда и их нет", - добавил он.

Чинчик также сообщил, что за вчерашний день с территории Торецкой громады удалось эвакуировать семь человек.

"Составляющая безопасности позволяет только в определенные промежутки времени, когда наступает затишье или есть благоприятные климатические условия, въехать в город и эвакуировать население", - отметил он.

До полномасштабного вторжения в Торецке проживало около 70 тысяч человек.

Торецкая городская территориальная громада на своей Facebook-странице сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на 9 октября от вражеских обстрелов погибли 207 жителей, 609 человек получили ранения.

Напомним, ситуация в Торецке в Донецкой области остается сложной. Оккупационная армия РФ выжигает город и штурмует его.

Также читайте: Российские оккупанты буквально выжигают Торецк и продвигаются по улицам, ситуация сложная, - ОТГ "Луганськ"

Автор: 

Донецкая область (9920) Торецк (489)


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На жаль втрачаємо ще одне місто ворог наступає ,а президент носится з пустопорложнім планом перемоги ,головне рейтинг "найвеличнішого".
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11.10.2024 10:16 Ответить
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11.10.2024 10:18 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA https://uk.wikipedia.org/wiki/Торецьк
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11.10.2024 10:21 Ответить
Комбінація ФАБ з УМПК + безперервний піхотний штурм пробиває будь-яку оборону.
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11.10.2024 10:25 Ответить
Тільки но недавно було - закріпилися на околицях, тепер вже втрачено більшу половину...
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11.10.2024 10:55 Ответить
Зате суджа наш!🤬
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11.10.2024 11:12 Ответить
Коли з'являються такі заяви, то вже близько відхід з міста. Нічого не маю проти виходу, цілком підтримую збереження безцінного життя наших бійців, але навіщо Зельоним записувати собі в заслугу скільки процентів ще наші.
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11.10.2024 11:13 Ответить
Вот и Торецку физда приснилась. Падет Торецк - Покровску - дупа.
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11.10.2024 12:10 Ответить
 
 