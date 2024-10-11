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ЗСУ контролюють близько 40-50% Торецька, - МВА

ЗСУ контролюють 50% Торецька

Половину Торецька Донецької області, в якому наразі залишається 1150 жителів,  контролюють українські військові, а іншу половину – ворожі російські війська.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Торецької МВА  Василь Чинчик.

"Близько 40-50 відсотків міста знаходиться під контролем ЗСУ, інша територія захоплена ворогом. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб вивозити цивільних. Але це не та ситуація, коли людей можна централізовано вивозити автобусами, і вони мають можливість забрати цінні речі і виїхати у безпечні місця. На сьогодні близько 1150 людей, які залишилися, якщо виходять, то максимум з документами, а інколи і їх немає", - додав він.

Чинчик також повідомив, що за вчорашній день з території Торецької громади вдалося евакуювати сімох людей.

"Безпекова складова дозволяє лише у певні проміжки часу, коли настає затишшя або є сприятливі кліматичні умови, в’їхати в місто і евакуйовувати населення", - зазначив він.

До повномасштабного вторгнення у Торецьку проживало близько 70 тисяч людей.

Торецька міська територіальна громада на своїй Facebook-сторінці повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на 9 жовтня від ворожих обстрілів загинули 207 мешканців, 609 людей зазнали поранень.

Нагадаємо, ситуація в Торецьку в Донецькій області залишається складною. Окупаційна армія РФ випалює місто та штурмує його.

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Автор: 

Донецька область (8734) Торецьк (498)


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На жаль втрачаємо ще одне місто ворог наступає ,а президент носится з пустопорложнім планом перемоги ,головне рейтинг "найвеличнішого".
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11.10.2024 10:16 Відповісти
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11.10.2024 10:18 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA https://uk.wikipedia.org/wiki/Торецьк
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11.10.2024 10:21 Відповісти
Комбінація ФАБ з УМПК + безперервний піхотний штурм пробиває будь-яку оборону.
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11.10.2024 10:25 Відповісти
Тільки но недавно було - закріпилися на околицях, тепер вже втрачено більшу половину...
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11.10.2024 10:55 Відповісти
Зате суджа наш!🤬
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11.10.2024 11:12 Відповісти
Коли з'являються такі заяви, то вже близько відхід з міста. Нічого не маю проти виходу, цілком підтримую збереження безцінного життя наших бійців, але навіщо Зельоним записувати собі в заслугу скільки процентів ще наші.
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11.10.2024 11:13 Відповісти
Вот и Торецку физда приснилась. Падет Торецк - Покровску - дупа.
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11.10.2024 12:10 Відповісти
 
 