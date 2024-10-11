ЗСУ контролюють близько 40-50% Торецька, - МВА

Половину Торецька Донецької області, в якому наразі залишається 1150 жителів, контролюють українські військові, а іншу половину – ворожі російські війська.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Торецької МВА Василь Чинчик.

"Близько 40-50 відсотків міста знаходиться під контролем ЗСУ, інша територія захоплена ворогом. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб вивозити цивільних. Але це не та ситуація, коли людей можна централізовано вивозити автобусами, і вони мають можливість забрати цінні речі і виїхати у безпечні місця. На сьогодні близько 1150 людей, які залишилися, якщо виходять, то максимум з документами, а інколи і їх немає", - додав він.

Чинчик також повідомив, що за вчорашній день з території Торецької громади вдалося евакуювати сімох людей.

"Безпекова складова дозволяє лише у певні проміжки часу, коли настає затишшя або є сприятливі кліматичні умови, в’їхати в місто і евакуйовувати населення", - зазначив він.

До повномасштабного вторгнення у Торецьку проживало близько 70 тисяч людей.

Торецька міська територіальна громада на своїй Facebook-сторінці повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на 9 жовтня від ворожих обстрілів загинули 207 мешканців, 609 людей зазнали поранень.

Нагадаємо, ситуація в Торецьку в Донецькій області залишається складною. Окупаційна армія РФ випалює місто та штурмує його.

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