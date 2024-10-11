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Новини Війна
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Ворог заводить нове поповнення на передові позиції та намагається пробити оборону ЗСУ в районі Часового Яру, - ОТУ "Луганськ". КАРТА

ОТУ Луганськ розповіло про ситуацію в Торецьку та Часовому Яру

У районі Часового Яру спостерігається певне затишшя порівняно із ситуацією, що була раніше. Однак все може змінитися, оскільки противник заводить нове поповнення на цьому напрямку.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу. 

Вона зазначила, що окупанти не полишають спроб пробити оборону українських військ в районі Часового Яру.

Попри те, що там зменшилась кількість штурмів, – за зведеннями Генштабу ви можете прослідкувати, що їх стало трохи менше, – однак ворог заводить нове поповнення на передові позиції. Ми думаємо, що це все-таки затишшя перед бурею, і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку", - розповіла речниця.

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За її словами, найскладніша ситуація на напрямку нині в районах Торецька і Нью-Йорка.

"На жаль, ворог там просунувся дещо і закріпився у Торецьку на двох сусідніх вулицях до вулиці Центральної, про яку ми говорили раніше", - додала речниця ОТУ "Луганськ".

ОТУ Луганськ розповіло про ситуацію в Торецьку та Часовому Яру

Раніше повідомлялося, що наші захисники не дають змоги ворогові просуватися на Часовоярському напрямку.

Автор: 

Донецька область (8734) Торецьк (498) Часів Яр (365)


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Топ коментарі
+3
хмм...
а сирсьеий каже що 50 тис лаптєй, відвели.
чи то сирський таке доповідає, зе!лідору три рази на день, для відосика?
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11.10.2024 14:06
+1
воювати можна до останнього солдата..., потім ті, хто всім цим керував, візьмуть свої чемодани, самі розумієте з чим... й ту-ту за кордон, а тим, хто залишиться, якщо не опиняться у концтаборі, знов доведеться воювати, тільки вже на боці окупантів проти тупих європейських обивателів..., отака проста лінія...
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11.10.2024 14:11
+1
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.10.2024 14:12
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хмм...
а сирсьеий каже що 50 тис лаптєй, відвели.
чи то сирський таке доповідає, зе!лідору три рази на день, для відосика?
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11.10.2024 14:06 Відповісти
воювати можна до останнього солдата..., потім ті, хто всім цим керував, візьмуть свої чемодани, самі розумієте з чим... й ту-ту за кордон, а тим, хто залишиться, якщо не опиняться у концтаборі, знов доведеться воювати, тільки вже на боці окупантів проти тупих європейських обивателів..., отака проста лінія...
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11.10.2024 14:11 Відповісти
хто воював проти окупантів, ніколи в житті не буде воювати за окупантів!!!
україна перетвориться на європейський афганістан.
тотальна партизанська війна.
а, от, патризанити українці навчилися за 300 років поневолення, як ніхто.
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11.10.2024 14:19 Відповісти
Де мають переховуватись партизанські загони в умовах степової України? Хто і яким чином буде здійснювати постачання цих загонів? Як мають жити в економічному плані цивільні особи в населених пунктах в реаліях партизанської війни?
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11.10.2024 14:39 Відповісти
не йди в партизани, здавайся в полон. помреш в концтаборі, від катувань.
ну, або почнеш плазувати перед кацапами. в злиднях, але якось проживеш. або, зробиш кар'єру, станеш поліцаєм.
вибір за тобою.
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11.10.2024 14:46 Відповісти
Я тобі не про лозунги, а про реальні питання. Як іх вирішувати і чи можливо це фізично в ******** реаліях на українських територіях. Якщо взяти Карпатські ліси то якийсь час це можливо. Якщо умовну Миколаївську чи Кіровоградську область то через тиждень партизанський загін фізично закінчить своє існування через брак місьць для криївок та неможливість постачання ************ і харчами. Як швидко їх знайдуть десь у плавнях чи кручах з повітря за допомогою ******** тепловізорів, та знищать? Згадай чи прочитай про партизанів у горах південного Криму під час другої світової. Вони були вимушені доїдати свої поранених та мерців. Бо знаходились у дуже обмеженому просторі лісово-гірської місцевості з повним перекриттям шляхів їхнього забезпечення. Я також можу кричати Ура-Ура. Але хоч інколи треба включати голову. Тому наше завдання це з залученням західних сил перебороти цю навалу конвенційною війною. Плекати надію про масові партизанські дії непродуктивно.
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11.10.2024 15:10 Відповісти
Перші радянські загони партизанів з'явились наприкінці https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 1941 року під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2 Черніговом , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8 Сумами та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Брянськом

У https://uk.wikipedia.org/wiki/1943 1943 році партизани контролювали лісові райони Північно-Східної України

У травні-жовтні https://uk.wikipedia.org/wiki/1943 1943 року загін Ковпака здійснив відомий рейд по Україні з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D1%8C Путивля через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C Волинь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8 Карпати

з серпня 1941-го по 1 березня 1942 року НКВС УРСР сформував 1874 партизанських загони чисельністю 29 307 осіб

від 1 травня 1942 року повідомлялося, що в Україні діє 37 партизанських загонів з 1918 учасниками

https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 1 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 в Україні діяли 228 партизанських загонів кількістю 60 000 осіб. А вже 20 серпня того ж року в доповідній записці Українського штабу партизанського руху йдеться про 115 тис. Через декілька місяців у документах УШПР фігурує 180 тис. У травні 1945-го ЦК КП(б)У вже оперувало даними в 200 тис. осіб.

ОУН-УПА - поняття, яким у розмовному стилі об'єднують діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2 ОУН (заснованої 1929 року) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F УПА (1942-1954)
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11.10.2024 15:42 Відповісти
В ті часи вирив землянку в лісі в годині переходу до міста чи інших потенційних місць проведення військових операцій і цього було достатньо. Замаскував з повітря, забезпечив непомітний вихід диму опалення та приготування їжі. Одержуєш підтримку скиданням вантажів з літаків. Зараз докуа літаків зможе перелетіти лінію фронту чи кордони непомітно і повернутись? Зараз ти сховаєш непомітно свою базу в кручах Придніпровщини чи навіть у житомирському лісі якщо твоє тепле гівно, не кажучи про багаття чи працюючі двигуни, побачать навіть з космосу?
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11.10.2024 15:53 Відповісти
На Півдні партизани зараз багато досягли?
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11.10.2024 15:21 Відповісти
не знаю. ти знаєш? а, хто знає?
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11.10.2024 15:43 Відповісти
Достатньо подивитись на мапу. Як було окуповано, так і залишилось без змін, і це при тому, що фронт активний та близько.
Після поразки України фронту не буде, а всі регуляри матимуть можливість зосередитись виключно на партизанах.
Ще на Чечню подивіться. Багато там зараз осередків спротиву, куди русня соватись боїться, де не діють російські закони і немає ноги російського чиновника та солдата?
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11.10.2024 15:53 Відповісти
вся чечня, це особистий емірат ослойоба кадирова, куди русня соватись боїться, де не діють російські закони і немає ноги російського чиновника та солдата!
отримує міліард рублів щоденно, як дань.
а у світі, проголошеної вчора, кровної помсти, то взагалі пєсня гор!
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11.10.2024 16:53 Відповісти
І чому це Кадиров відправляє своїх людей на війну з Україною, де вони гинуть та потрапляють в полон? Втрачає своїх бійців - заради чого? Руїн Вовчанська і Вугледара?
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11.10.2024 16:56 Відповісти
рідкісний чеченець, з тейпу кадирова, та близьких йому тейпів, загинув або потрапив в полон.
може на початку, коли вони парадом їхали грабувати київ, отримали *****, і більше, на передовій їх ніхто не бачив.
ти цього не знав?
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11.10.2024 17:16 Відповісти
Кого ж тоді наші ловили в Курській на початку?
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11.10.2024 17:27 Відповісти
рідкісний чеченець, з тейпу кадирова, та близьких йому тейпів, загинув або потрапив в полон.
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11.10.2024 17:57 Відповісти
Ну, можете вірити в наших партизанів, що вони після краху України розвалять росію зсередини.
Тільки ані за царів, ані за генсеків не розвалили.
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11.10.2024 18:03 Відповісти
... https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії , що призвели до припинення її існування 1 вересня 1917 року.

... Радянського Союзу, що призвели до припинення існування СРСР 25 грудня 1991 року.
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11.10.2024 18:21 Відповісти
Це все українські партизани піднімали повстання по всій території росії?
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11.10.2024 18:23 Відповісти
нахєра українцям, оті басмачі або татари?
кожний, на своєму місці.
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11.10.2024 18:26 Відповісти
Коли кожний окремо, русня придушує.
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11.10.2024 18:31 Відповісти
чечня, має: свої закони, свою територію, свою армію, недоторкана для кацапії, отримує дань, кошмарить московитів.
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11.10.2024 18:41 Відповісти
І воює проти України разом з московитами.
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11.10.2024 18:50 Відповісти
в заградотрядах. гвалтує та чморить ванюшек.
це поперше.
а по друге, справжні нохчі, воюють в добровольчих батальйонах за україну.
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11.10.2024 19:36 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.10.2024 14:12 Відповісти
А у нас, зато, формула мира.
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11.10.2024 14:15 Відповісти
Заводить , а туди ж можна атакамсами бити?
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11.10.2024 14:18 Відповісти
не можна! у нас саміт миру і формула миру, теж.
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11.10.2024 14:48 Відповісти
 
 