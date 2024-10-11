Ворог заводить нове поповнення на передові позиції та намагається пробити оборону ЗСУ в районі Часового Яру, - ОТУ "Луганськ". КАРТА
У районі Часового Яру спостерігається певне затишшя порівняно із ситуацією, що була раніше. Однак все може змінитися, оскільки противник заводить нове поповнення на цьому напрямку.
Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Вона зазначила, що окупанти не полишають спроб пробити оборону українських військ в районі Часового Яру.
Попри те, що там зменшилась кількість штурмів, – за зведеннями Генштабу ви можете прослідкувати, що їх стало трохи менше, – однак ворог заводить нове поповнення на передові позиції. Ми думаємо, що це все-таки затишшя перед бурею, і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку", - розповіла речниця.
За її словами, найскладніша ситуація на напрямку нині в районах Торецька і Нью-Йорка.
"На жаль, ворог там просунувся дещо і закріпився у Торецьку на двох сусідніх вулицях до вулиці Центральної, про яку ми говорили раніше", - додала речниця ОТУ "Луганськ".
Раніше повідомлялося, що наші захисники не дають змоги ворогові просуватися на Часовоярському напрямку.
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а сирсьеий каже що 50 тис лаптєй, відвели.
чи то сирський таке доповідає, зе!лідору три рази на день, для відосика?
україна перетвориться на європейський афганістан.
тотальна партизанська війна.
а, от, патризанити українці навчилися за 300 років поневолення, як ніхто.
ну, або почнеш плазувати перед кацапами. в злиднях, але якось проживеш. або, зробиш кар'єру, станеш поліцаєм.
вибір за тобою.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1943 1943 році партизани контролювали лісові райони Північно-Східної України
У травні-жовтні https://uk.wikipedia.org/wiki/1943 1943 року загін Ковпака здійснив відомий рейд по Україні з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D1%8C Путивля через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C Волинь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8 Карпати
з серпня 1941-го по 1 березня 1942 року НКВС УРСР сформував 1874 партизанських загони чисельністю 29 307 осіб
від 1 травня 1942 року повідомлялося, що в Україні діє 37 партизанських загонів з 1918 учасниками
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 1 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 в Україні діяли 228 партизанських загонів кількістю 60 000 осіб. А вже 20 серпня того ж року в доповідній записці Українського штабу партизанського руху йдеться про 115 тис. Через декілька місяців у документах УШПР фігурує 180 тис. У травні 1945-го ЦК КП(б)У вже оперувало даними в 200 тис. осіб.
ОУН-УПА - поняття, яким у розмовному стилі об'єднують діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2 ОУН (заснованої 1929 року) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F УПА (1942-1954)
Після поразки України фронту не буде, а всі регуляри матимуть можливість зосередитись виключно на партизанах.
Ще на Чечню подивіться. Багато там зараз осередків спротиву, куди русня соватись боїться, де не діють російські закони і немає ноги російського чиновника та солдата?
отримує міліард рублів щоденно, як дань.
а у світі, проголошеної вчора, кровної помсти, то взагалі пєсня гор!
може на початку, коли вони парадом їхали грабувати київ, отримали *****, і більше, на передовій їх ніхто не бачив.
ти цього не знав?
Тільки ані за царів, ані за генсеків не розвалили.
... Радянського Союзу, що призвели до припинення існування СРСР 25 грудня 1991 року.
кожний, на своєму місці.
це поперше.
а по друге, справжні нохчі, воюють в добровольчих батальйонах за україну.