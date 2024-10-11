Ворог заводить нове поповнення на передові позиції та намагається пробити оборону ЗСУ в районі Часового Яру, - ОТУ "Луганськ". КАРТА

У районі Часового Яру спостерігається певне затишшя порівняно із ситуацією, що була раніше. Однак все може змінитися, оскільки противник заводить нове поповнення на цьому напрямку.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Вона зазначила, що окупанти не полишають спроб пробити оборону українських військ в районі Часового Яру.

Попри те, що там зменшилась кількість штурмів, – за зведеннями Генштабу ви можете прослідкувати, що їх стало трохи менше, – однак ворог заводить нове поповнення на передові позиції. Ми думаємо, що це все-таки затишшя перед бурею, і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку", - розповіла речниця.

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За її словами, найскладніша ситуація на напрямку нині в районах Торецька і Нью-Йорка.

"На жаль, ворог там просунувся дещо і закріпився у Торецьку на двох сусідніх вулицях до вулиці Центральної, про яку ми говорили раніше", - додала речниця ОТУ "Луганськ".

Раніше повідомлялося, що наші захисники не дають змоги ворогові просуватися на Часовоярському напрямку.