Росіяни атакували чотири райони Донеччини: Один загиблий та шестеро поранених. ФОТО

Сьогодні, 11 жовтня, російські військові завдали низки ударів по населених пунктах у Бахмутському, Волноваському, Краматорському та Покровському районах Донецької області.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, вранці окупанти з артилерії обстріляли Часів Яр. Осколкове поранення та перелом кісток дістала 64-річна місцева жителька. Її ушпиталили у важкому стані.

Також під удар російських військ потрапило селище Велика Новосілка. За попередніми даними, ворог використав РСЗВ "Град". Тілесні ушкодження дістав 47-річний чоловік.

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Крім того, окупанти атакували с. Іванопілля, імовірно, зі ствольної артилерії. Неподалік епіцентру вибуху опинилася 74-річна пенсіонерка, яка їхала велосипедом по воду. Вона загинула на місці.

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У с. Плещіївка мінно-вибухової травми зазнав 44-річний чоловік, який працював у себе на городі.

За даними прокуратури, також армія РФ скинула авіабомби на селище Ясна Поляна. Унаслідок влучання засобів ураження по приватному сектору травмовано двох жінок 27 та 70 років.

Ще одного 49-річного чоловіка поранено внаслідок артилерійського обстрілу Мирнограда.

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