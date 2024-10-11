Сутки на Донетчине: россияне за сутки убили одного жителя Донетчины и еще четырех ранили. ФОТОрепортаж
За сутки враг совершил почти 3000 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Попадания зафиксированы в 14 населенных пунктах, в частности, Россия выпустила по гражданскому населению 13 ракет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.
Покровский район
Враг обстрелял Курахово и Веселый Гай. В Гришино - админздание, кофейню и 2 промышленных помещения.
В Новоселидовке в результате удара российского дрона погиб человек.
Мирноград враг накрыл из артиллерии - два человека получили травмы, повреждены многоквартирный дом и гражданское авто.
Пять ударов из ЗРК "С-300" выдержало Доброполье - повреждены 11 частных домов, учебное заведение, предприятие, админздание.
В Покровске из-за удара БПЛА пострадали 2 многоквартирных дома. В Сиверске в результате бомбовой атаки повреждено учебное заведение.
Краматорский район
В Заречном повреждены 4 дома. Еще 4 дома повреждены в Красном и 1 - в Стенках.
Лиман оккупанты обстреляли из ЗРК "С-300" и РСЗО "Смерч" - ранили мирного жителя, повредили 6 частных домов, админздание, автомобиль.
Константиновку войска РФ атаковали бомбой "ФАБ-250" с модулем УМПК и артиллерией - повреждены 4 многоквартирных и три частных дома, учебное заведение, хозяйственная постройка, газопровод.
Один раненый - в Ямполе, повреждено хозяйственное здание.
По Дружковке россияне ударили тремя ракетами из ЗРК "С-300" - разрушениям подверглись 5 многоквартирных домов, медицинские учреждения, учебное заведение, торговый центр, центр досуга, библиотека, офисные помещения, в частности городской газеты, ритуальные услуги, автомобиль.
На Дружковское Россия направила три ракеты "С-300" - повреждены частный дом, предприятие, трактор.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов и 2 многоэтажки.
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