Доба на Донеччині: росіяни вбили одного жителя Донеччини та ще чотирьох поранили. ФОТОрепортаж

За добу ворог здійснив майже 3000 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Влучання зафіксовані в 14 населених пунктах, зокрема Росія випустила по цивільному населенню 13 ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та в поліції області.

Покровський район

Ворог обстріляв Курахове і Веселий Гай. У Гришиному - адмінбудівлю, кав'ярню і 2 промислових приміщення.

У Новоселидівці внаслідок удару російського дрона загинула людина.

Мирноград ворог накрив з артилерії - двоє людей зазнали травм, пошкоджено багатоквартирний будинок і цивільне авто.

П’ять ударів із ЗРК "С-300" витримало Добропілля – пошкоджено 11 приватних осель, заклад освіти, підприємство, адмінбудівлю.

У Покровську через удар БПЛА постраждали 2 багатоквартирних будинки. У Сіверську внаслідок бомбової атаки пошкоджено заклад освіти.

Краматорський район

У Зарічному пошкоджено 4 будинки. Ще 4 будинки пошкоджено у Червоному і 1 - у Стінках.

Лиман окупанти обстріляли із ЗРК "С-300" та РСВЗВ "Смерч" - поранили мирного жителя, пошкодили 6 приватних будинків, адмінбудівлю, автомобіль.

Костянтинівку війська РФ атакували бомбою "ФАБ-250" з модулем УМПК та артилерією - пошкоджено 4 багатоквартирних і три приватних будинки, заклад освіти, господарську споруду, газопровід.

Один поранений - у Ямполі, пошкоджено господарську будівлю.

По Дружківці росіяни вдарили трьома ракетами із ЗРК "С-300" - руйнувань зазнали 5 багатоквартирних будинків, медичні заклади, заклад освіти, торговий центр, центр дозвілля, бібліотека, офісні приміщення, зокрема міської газети, ритуальні послуги, автомобіль.

На Дружківське Росія спрямувала три ракети "С-300" - пошкоджено приватний будинок, підприємство, трактор.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.

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