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Доба на Донеччині: під ворожим вогнем перебували 4 райони, окупанти вбили 3 цивільних

Донеччина

За добу, 11 жовтня, росіяни вбили 3 жителів Донеччини: двох у Богоявленці і одного в Іванопіллі. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район

У Богоявленці Вугледарської громади загинули 2 людини, пошкоджено 4 будинки.

Покровський район

Курахове зазнало численних обстрілів, у Курахівці пошкоджено 3 двоповерхівки.

Вчора, 11 жовтня, о 10.55 був завданий удар по північно-західній частині Покровська. Вогнем знищено 3 приватні житлові будинки, господарча споруда, легковий автомобіль на загальній площі 104 кв.м.

"В громаді вже не залишилось жодного безпечного місця, куди б не дістав ворог. Російські війська бʼють цинічно, прицільно та в будь-який час", - зазначили в МВА.

Краматорський район

У Пискунівці Миколаївської громади пошкоджено будинок і лінію електропередач. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і інфраструктурний об'єкт. У Плещіївці Іллінівської громади поранено людину.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.

 З лінії фронту евакуйовано 293 людини, у тому числі 68 дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували чотири райони Донеччини: Один загиблий та шестеро поранених. ФОТО

Автор: 

обстріл (28973) Донецька область (8724)


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В Україні росіяни зазнають рекордних втрат особового складу, при цьому Москва проводить серію нерозважливих наступальних операцій, використовуючи свої ресурси, що виснажуються, сподіваючись так сильно виснажити Україну, щоб вона не змогла здійснити серйозну контратаку до того, як потік допомоги зі США знову буде перервано. Однак жодна з операцій Москви в їхньому нинішньому вигляді не становить реальної небезпеки проникнення вглиб української території, і, незважаючи на повільну втрату позицій, Україна в основному поступається тим, що може дозволити собі тимчасово втратити.
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12.10.2024 10:43 Відповісти
 
 