Доба на Донеччині: під ворожим вогнем перебували 4 райони, окупанти вбили 3 цивільних

За добу, 11 жовтня, росіяни вбили 3 жителів Донеччини: двох у Богоявленці і одного в Іванопіллі. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район

У Богоявленці Вугледарської громади загинули 2 людини, пошкоджено 4 будинки.

Покровський район

Курахове зазнало численних обстрілів, у Курахівці пошкоджено 3 двоповерхівки.

Вчора, 11 жовтня, о 10.55 був завданий удар по північно-західній частині Покровська. Вогнем знищено 3 приватні житлові будинки, господарча споруда, легковий автомобіль на загальній площі 104 кв.м.

"В громаді вже не залишилось жодного безпечного місця, куди б не дістав ворог. Російські війська бʼють цинічно, прицільно та в будь-який час", - зазначили в МВА.

Краматорський район

У Пискунівці Миколаївської громади пошкоджено будинок і лінію електропередач. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і інфраструктурний об'єкт. У Плещіївці Іллінівської громади поранено людину.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.

З лінії фронту евакуйовано 293 людини, у тому числі 68 дітей.

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