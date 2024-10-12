Из-за российских обстрелов на Донетчине два человека погибли и еще 10 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ
Из-за вражеских обстрелов в Донецкой области в субботу, 12 октября, погибли два человека. Еще 10 человек получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве рассказали, что FPV-дрон россиян попал в гражданское авто на автодороге между населенными пунктами Улаклы и Дачное Волновахского района. Погиб 19-летний водитель.
Также российская армия нанесла удар по поселку Кураховка Покровского района. В результате атаки получила тяжелые ранения 84-летняя женщина. От этих травм она скончалась.
Кроме этого, россияне обстреляли Селидово. Травмированы двое мужчин и женщина.
Под вражеский огонь попал и город Северск. Как отметили в прокуратуре, российский снаряд попал по частному дому. Осколочные ранения и минно-взрывные травмы получили двое местных жителей 23 и 25 лет.
Кроме того, во время атаки армии россиян на город Мирноград пострадала супружеская пара в возрасте 50 и 55 лет. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
Еще трое гражданских 46, 50 и 73 лет ранены в поселке Шевченко.
Сейчас осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
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