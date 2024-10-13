Троє людей загинули внаслідок російських обстрілів Донеччини

13 жовтня внаслідок ударів окупантів по населених пунктах Донецької області загинуло 3 людей.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Від артилерійської атаки міста Часів Яр отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, пенсіонерка 78 років, а 66-річна жінка зазнала осколкових поранень. Через деякий час армія РФ завдала удару по приватному сектору з РСЗВ "Смерч". Загинула містянка 55 років.

Також внаслідок артобстрілу селища Вишневе Покровського району смертельно поранено 75-річного жителя.

Крім того окупанти травмували цивільного 55 років у м. Лиман, ймовірно, використавши РСЗВ "Смерч". Ще одного 69-річного чоловіка поранено внаслідок обстрілу армії держави-агресора м. Покровськ.

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