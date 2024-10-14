Ворог просунувся у Цукуриному та Золотій Ниві та біля 6 населених пунктах Донеччини, - DeepState

Станом на ранок 14 жовтня ворог має просування біля низки населених пунктів Донецької області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт DeepState.

"Ворог просунувся біля Калинівки, Часового Яру, Григорівки, Вугледару, Ольгівки, Крем'яного, в Цукуриному та Золотій Ниві", - йдеться в повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ мають просування у Покровському районі Донеччини, на Куп'янщині Харківської області та на Курщині.