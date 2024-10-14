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Новини Війна
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Ворог просунувся у Цукуриному та Золотій Ниві та біля 6 населених пунктах Донеччини, - DeepState

Станом на ранок 14 жовтня ворог має просування біля низки населених пунктів Донецької області 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт DeepState.

Карта

"Ворог просунувся біля Калинівки, Часового Яру, Григорівки, Вугледару, Ольгівки, Крем'яного, в Цукуриному та Золотій Ниві", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Троє людей загинули внаслідок російських обстрілів Донеччини

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ мають просування у Покровському районі Донеччини, на Куп'янщині Харківської області та на Курщині.

Автор: 

Донецька область (8754) бойові дії (4030)


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Топ коментарі
+31
Негативний контрнаступ імяні Сирського і Зеленського, згидно його плану перемоги продовжуєтся.
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14.10.2024 06:26
+18
А ішак в цей час малює черговй, новий "план", щоб і надалі імітувати "бурхливу діяльність". "План" від ішака давно відомий - задовільнити хотєлкі *****, щоб той погидився з ішаком сісти за стіл договорняка.
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14.10.2024 07:37
+13
Орки вчаться. З'явилася величезна кількість кабів та дронів. З повітря виносять усе, потім заходить піхота, закріплюється. Мають перевагу у повітрі, тому і сунуть.
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14.10.2024 08:23
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В ОБСЄ назвали співвідношення втрат армії РФ до захоплених в Україні територій.
Окупанти втрачають одного військового на кожні два з половиною квадратні метри захопленої української землі.
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14.10.2024 06:25 Відповісти
бурячки буде саджати ніде - де не копни, там залишки кацапа.
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14.10.2024 06:30 Відповісти
Oresta
У пана з арифметикою не дуже...
Якщо 1 кв.км поділити на 2,5 кв.м то вийде 400 тисяч...
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14.10.2024 19:48 Відповісти
Це Ctrl+C
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14.10.2024 19:53 Відповісти
Негативний контрнаступ імяні Сирського і Зеленського, згидно його плану перемоги продовжуєтся.
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14.10.2024 06:26 Відповісти
Минулого року був супер позитивний контрнаступ
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14.10.2024 10:10 Відповісти
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14.10.2024 06:37 Відповісти
Оце стратегія(((
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14.10.2024 06:45 Відповісти
А ішак в цей час малює черговй, новий "план", щоб і надалі імітувати "бурхливу діяльність". "План" від ішака давно відомий - задовільнити хотєлкі *****, щоб той погидився з ішаком сісти за стіл договорняка.
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14.10.2024 07:37 Відповісти
Аналогічна хотєлка, і у світових імпотентів.... нажаль....
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14.10.2024 07:40 Відповісти
Останнім часом, майже всі інформаційні ресурси, визивають рвотний рефлекс, як від шмаромарафону, кількість експердів, зашкалює, як і їхньої бредятини...
Залишається мовчки спостерігати за обновленнями карти Deep state..😥
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14.10.2024 07:39 Відповісти
Гірка правда. (((
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14.10.2024 12:43 Відповісти
В 22 році не було ні озброєння ні солдат і вдалося відвоювати багато території,у 24 озброєння є солдати є,а чомусь повсюдно відступаємо.
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14.10.2024 08:03 Відповісти
Орки вчаться. З'явилася величезна кількість кабів та дронів. З повітря виносять усе, потім заходить піхота, закріплюється. Мають перевагу у повітрі, тому і сунуть.
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14.10.2024 08:23 Відповісти
За всю історію цивілізації, ще жодна нація не заплатила таку страшну ціну за будівництво доріг...
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14.10.2024 08:54 Відповісти
неуважно слідкували за мобілізаціями. пояснювати не буду
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14.10.2024 11:07 Відповісти
Більше 1000 афріканок тільки працують по сбору дронів. У 2024 році кількість виробництва снарядів зросла у 4 рази.
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14.10.2024 14:06 Відповісти
Зато ми захоплюємо курську волость...чи вже ні... Шапіто...
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14.10.2024 08:20 Відповісти
Хто такі "ви", що захоплюють?
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14.10.2024 08:59 Відповісти
ми - це Українські війська,. Якщо б сдриснув в румунію, то хоч би трохи розумів ситуацію.
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14.10.2024 17:31 Відповісти
Брехло, ти, а не українські війська, якщо не знаєш, що румунський флаг означає.
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14.10.2024 19:35 Відповісти
всі українці ототожнюють себе з нашою армією, окрім тих, кому наплювати на свою державу, так що закрий рот. А якщо ти використовуєш прогу для маскування свого IP, то це говорить ще раз, що з Україною тебе мало що пов'язує, раз так всього боїшся. Ще й погоняло взяв забугорне, що свого імені стидаєшся???
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15.10.2024 11:47 Відповісти
Якби українці ототожнювали себе з ЗСУ не було б ситуації "п'ять екіпажей на вісімнадцять машин" і армія б не складались з дідків-калік. Українські пацюки мають таке ж відношення до армії, як Ви.
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15.10.2024 13:09 Відповісти
я так розумію, тим пацюком сам себе назвав: маскуєшся, імя ховаєш, адресу також. Буду тебе називати згідно твого румунського прапору Eugenia Schorfesku. Стосовно ЗСУ: я хоч і пенсіонер і пенсія гівно, але з кожної пенсії доначу. А до армії звісно не маю відношення. А ви, дамочка?
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15.10.2024 16:56 Відповісти
я так розумію, що стабілізація зеленого ******** перейшла у турборежим?
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14.10.2024 11:48 Відповісти
Курська область залишається 651 км.кв., ще теткино 11 км. Кв. Колосальні втрати техніки та бійців. І так практично по всім напрямкам. Безтерміновий та оп тупо вбивають кращих
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14.10.2024 13:56 Відповісти
яка різниця де вбивають?
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14.10.2024 14:43 Відповісти
Одне тішить, у всьому будуть винні союзники.
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14.10.2024 17:13 Відповісти
Где-то здесь летает миллион дронов.
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14.10.2024 20:08 Відповісти
Коли ворог змінює тактику, армія також повинна змінювати її.
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14.10.2024 22:21 Відповісти
 
 