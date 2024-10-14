Ворог просунувся у Цукуриному та Золотій Ниві та біля 6 населених пунктах Донеччини, - DeepState
Станом на ранок 14 жовтня ворог має просування біля низки населених пунктів Донецької області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт DeepState.
"Ворог просунувся біля Калинівки, Часового Яру, Григорівки, Вугледару, Ольгівки, Крем'яного, в Цукуриному та Золотій Ниві", - йдеться в повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ мають просування у Покровському районі Донеччини, на Куп'янщині Харківської області та на Курщині.
Топ коментарі
+31 Старый зольдат
показати весь коментар14.10.2024 06:26 Посилання
+18 Олексій Гедз #501597
показати весь коментар14.10.2024 07:37 Посилання
+13 Alex O #513819
показати весь коментар14.10.2024 08:23 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Окупанти втрачають одного військового на кожні два з половиною квадратні метри захопленої української землі.
У пана з арифметикою не дуже...
Якщо 1 кв.км поділити на 2,5 кв.м то вийде 400 тисяч...
Залишається мовчки спостерігати за обновленнями карти Deep state..😥