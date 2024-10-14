РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13879 посетителей онлайн
Новости Война
318 0

За сутки на фронте 161 боевое столкновение. Активнее всего враг наступал на Кураховском направлении, - Генштаб

На Харківщині Сили оборони дають відсіч росіянам

За сутки на Кураховском направлении зафиксировано 39 атак противника, на Покровском направлении наши защитники отбили 25 вражеских штурмов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиаудара, сбросив 92 КАБ. Кроме этого, совершил более 3700 обстрелов, из них 90 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Сосновка, Мишутино, Глухов, Ободы, Белая Береза, Прудянка, Гоптовка, Малые Проходы, Купянск-Узловой, Новоосиново, Грековка, Гороховатка, Часов Яр, Краматорск, Александрополь, Родинское и Макаровка.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении шли бои вблизи Старицы.

На Купянском направлении произошло 19 боестолкновений возле Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 19 раз неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении происходило три боевых столкновения в районах Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты атаковали четыре раза неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 25 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 39 атак противника у Желанного Второго, Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки.

На Времевском направлении враг дважды наступал вблизи Золотой Нивы.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении оккупанты трижды безуспешно пытались потеснить наши подразделения вблизи Работино и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, восемь раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Вражеская авиация нанесла 21 удар по Курской области, сбросив при этом 31 управляемую авиабомбу.

Удары по врагу

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления и еще один важный объект врага.

В целом, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составляют 1260 человек. Также наши воины обезвредили четыре танка, 19 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, 17 БпЛА оперативно-тактического уровня, 38 единиц автомобильной и две единицы специальной техники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в Цукурино и Золотой Ниве и возле 6 населенных пунктов Донецкой области, - DeepState

Автор: 

Генштаб ВС (6434) боевые действия (4264)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 