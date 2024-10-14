За сутки на фронте 161 боевое столкновение. Активнее всего враг наступал на Кураховском направлении, - Генштаб
За сутки на Кураховском направлении зафиксировано 39 атак противника, на Покровском направлении наши защитники отбили 25 вражеских штурмов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиаудара, сбросив 92 КАБ. Кроме этого, совершил более 3700 обстрелов, из них 90 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Сосновка, Мишутино, Глухов, Ободы, Белая Береза, Прудянка, Гоптовка, Малые Проходы, Купянск-Узловой, Новоосиново, Грековка, Гороховатка, Часов Яр, Краматорск, Александрополь, Родинское и Макаровка.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении шли бои вблизи Старицы.
На Купянском направлении произошло 19 боестолкновений возле Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой.
На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 19 раз неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского.
На Краматорском направлении происходило три боевых столкновения в районах Часова Яра и Ступочек.
На Торецком направлении оккупанты атаковали четыре раза неподалеку Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники отбили 25 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово.
На Кураховском направлении Силы обороны отражали 39 атак противника у Желанного Второго, Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки.
На Времевском направлении враг дважды наступал вблизи Золотой Нивы.
Ситуация на юге и севере
На Ореховском направлении оккупанты трижды безуспешно пытались потеснить наши подразделения вблизи Работино и Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, восемь раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.
На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.
Вражеская авиация нанесла 21 удар по Курской области, сбросив при этом 31 управляемую авиабомбу.
Удары по врагу
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления и еще один важный объект врага.
В целом, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составляют 1260 человек. Также наши воины обезвредили четыре танка, 19 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, 17 БпЛА оперативно-тактического уровня, 38 единиц автомобильной и две единицы специальной техники.
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