За сутки на фронте 161 боевое столкновение. Активнее всего враг наступал на Кураховском направлении, - Генштаб

За сутки на Кураховском направлении зафиксировано 39 атак противника, на Покровском направлении наши защитники отбили 25 вражеских штурмов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиаудара, сбросив 92 КАБ. Кроме этого, совершил более 3700 обстрелов, из них 90 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Сосновка, Мишутино, Глухов, Ободы, Белая Береза, Прудянка, Гоптовка, Малые Проходы, Купянск-Узловой, Новоосиново, Грековка, Гороховатка, Часов Яр, Краматорск, Александрополь, Родинское и Макаровка.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении шли бои вблизи Старицы.

На Купянском направлении произошло 19 боестолкновений возле Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 19 раз неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении происходило три боевых столкновения в районах Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты атаковали четыре раза неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 25 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 39 атак противника у Желанного Второго, Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки.

На Времевском направлении враг дважды наступал вблизи Золотой Нивы.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении оккупанты трижды безуспешно пытались потеснить наши подразделения вблизи Работино и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, восемь раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Вражеская авиация нанесла 21 удар по Курской области, сбросив при этом 31 управляемую авиабомбу.

Удары по врагу

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления и еще один важный объект врага.

В целом, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составляют 1260 человек. Также наши воины обезвредили четыре танка, 19 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, 17 БпЛА оперативно-тактического уровня, 38 единиц автомобильной и две единицы специальной техники.

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