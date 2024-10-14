Общие боевые потери РФ с начала войны – около 670 190 человек (+1260 за сутки), 8975 танков, 19 421 артсистема, 17 895 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 670 190 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 670190 (+1260) человек,

танков - 8975 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 17895 (+19) ед,

артиллерийских систем - 19421 (+11) ед,

РСЗО - 1231 (+0) ед,

средства ППО - 978 (+0) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17009 (+17),

крылатые ракеты - 2619 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 26622 (+38) ед,

специальная техника - 3437 (+2)

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