Общие боевые потери РФ с начала войны – около 670 190 человек (+1260 за сутки), 8975 танков, 19 421 артсистема, 17 895 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 670 190 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 670190 (+1260) человек,
- танков - 8975 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 17895 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 19421 (+11) ед,
- РСЗО - 1231 (+0) ед,
- средства ППО - 978 (+0) ед,
- самолетов - 369(+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17009 (+17),
- крылатые ракеты - 2619 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26622 (+38) ед,
- специальная техника - 3437 (+2)
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+18 Qq Qqq #455433
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74 одиниці техніки та 1260! чумардосів за день.
Техніка знову просіла. БПЛА перевалили за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 670 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел.
Вчора дізнався - в хантимансійських єпєнях смертникам (які підписують контракти з їхнім міннападу, в штурмовики) вже обіцяють 2.7 мільйонів срублів одноразово.
А мацквабаді ходять листівки, на яких обіцяють "за рік" 5.5 мільйонів дерев'яних.
Криза з населенням та з "добровільцями" потроху наростає. Оглядачі кажуть - в 2025 році побачимо і 5+ мільйонів одноразових виплат.
Знищення та витіснення чоловічого населення в засрашці - триває ударними темпами. Витіснення - бо мобілізація загальна там діє з вересня 2022 року. І потік емігрантів, попри всі заборони, має чітко переважну чоловічу складову.
І зновіу техніки мізер.
Наземка просіла вся, а це ще не дощі, а так, трохи покапало.
17 безпілотників за вчора, а сьогодні вночі жоден до нас не залітав, таке мабудь вперше з початку війни. Балачки про мир в обмін на території починають проявлятись??
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