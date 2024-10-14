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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 670 190 человек (+1260 за сутки), 8975 танков, 19 421 артсистема, 17 895 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 670 190 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 670190 (+1260) человек,
  • танков - 8975 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 17895 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 19421 (+11) ед,
  • РСЗО - 1231 (+0) ед,
  • средства ППО - 978 (+0) ед,
  • самолетов - 369(+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17009 (+17),
  • крылатые ракеты - 2619 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26622 (+38) ед,
  • специальная техника - 3437 (+2)

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інфографіка

Автор: 

армия РФ (19592) Генштаб ВС (6434) ликвидация (3667) уничтожение (7171)


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Топ комментарии
+18
Минув 3890 день москальсько-української війни.
74 одиниці техніки та 1260! чумардосів за день.
Техніка знову просіла. БПЛА перевалили за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 670 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел.
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14.10.2024 08:40
+9
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14.10.2024 08:42
+7
https://x.com/i/status/1845504426083307950 феєрична історія про те, як біологічне сміття з болот на ім'я толік їздив хохлів різать...
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14.10.2024 07:58
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Це в обмін на території?
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14.10.2024 07:49 Ответить
Що б ми без вас, зрадойобчики, робили. Мабуть - нудились би...
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14.10.2024 11:13 Ответить
Збитого літака немає.
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14.10.2024 07:56 Ответить
Після некрологу..
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14.10.2024 07:58 Ответить
техніки меншає, а кількість забаранених кацапів не знижується.
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14.10.2024 07:57 Ответить
https://x.com/i/status/1845504426083307950 феєрична історія про те, як біологічне сміття з болот на ім'я толік їздив хохлів різать...
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14.10.2024 07:58 Ответить
Раніше було" Украл, выпил - в тюрьму!" А зараз : "Пашёл убивать - а его убили...".
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14.10.2024 08:14 Ответить
Єпічьна... РОман тіснуть би б...
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14.10.2024 11:06 Ответить
З літаком мутняки - вчора так і писали -- фіфті - фіфті
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14.10.2024 08:00 Ответить
Там посилання всюди тільки на одного z-блоггера всюди. Якби не вкид.
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14.10.2024 08:04 Ответить
Не одного а двох.для чого вкид?
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14.10.2024 08:06 Ответить
А для чого нам щось визнавати? Це не ми, свинольоти самі падають головне що визнали кацапи і процес не зупинявся.
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14.10.2024 08:05 Ответить
699000 плавно перескочили . Слава ЗСУ.
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14.10.2024 08:05 Ответить
Було би добре, але поки тільки проскочили 669 000.
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14.10.2024 08:47 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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14.10.2024 08:25 Ответить
Минув 3890 день москальсько-української війни.
74 одиниці техніки та 1260! чумардосів за день.
Техніка знову просіла. БПЛА перевалили за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 670 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел.
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14.10.2024 08:40 Ответить
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14.10.2024 08:42 Ответить
тольятті -населення 668000.
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14.10.2024 09:07 Ответить
Саме так, і за 3 роки населення зменшилось на 17 000 рил )
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14.10.2024 10:01 Ответить
Не дивно.

Вчора дізнався - в хантимансійських єпєнях смертникам (які підписують контракти з їхнім міннападу, в штурмовики) вже обіцяють 2.7 мільйонів срублів одноразово.

А мацквабаді ходять листівки, на яких обіцяють "за рік" 5.5 мільйонів дерев'яних.

Криза з населенням та з "добровільцями" потроху наростає. Оглядачі кажуть - в 2025 році побачимо і 5+ мільйонів одноразових виплат.

Знищення та витіснення чоловічого населення в засрашці - триває ударними темпами. Витіснення - бо мобілізація загальна там діє з вересня 2022 року. І потік емігрантів, попри всі заборони, має чітко переважну чоловічу складову.
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14.10.2024 15:34 Ответить
Відомості про закобзонених Генштаб, очевидно, приписує.

І зновіу техніки мізер.
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14.10.2024 10:05 Ответить
Логістика - є перша тисяча в цьому місяці (жовтень 23 - 741 од)
Наземка просіла вся, а це ще не дощі, а так, трохи покапало.
17 безпілотників за вчора, а сьогодні вночі жоден до нас не залітав, таке мабудь вперше з початку війни. Балачки про мир в обмін на території починають проявлятись??
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14.10.2024 11:11 Ответить
Балачки щодо "мир на території" активізувались. Дуже активно, дуже. В кацапів почала реально рипіти логістика *********** та дронів після систематичного винищення арсеналів ГРАУ та баз з шахедами. От і почали зрадойоби активність трикратну проявляти...
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14.10.2024 15:28 Ответить
Повідомляють, що українська ДРГ ліквідувала весь особовий чклад розрахунку ОТРК "Искандер-М" в Курській області майже за 55 км від лінії бойового зіткнення.

https://pbs.twimg.com/media/GZylkAtWUAAPP-7?format=jpg&name=small
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14.10.2024 12:00 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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14.10.2024 13:35 Ответить
 
 