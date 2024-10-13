Войска РФ атаковали почти 30 раз на Кураховском направлении. Сейчас там продолжается 10 боестолкновений, - Генштаб

В настоящее время произошло 105 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Кураховском направлении, также враг активен на Лиманском, Покровском и Купянском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

За сегодня противник нанес по территории Украины 43 авиационных удара (задействовал, в частности 76 КАБ), использовал для поражения 418 дронов-камикадзе. Осуществил более 2900 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении боевые столкновения продолжались в районе Старицы.

По предварительным подсчетам потери врага на направлении за сегодня составляют 67 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили боевую бронированную машину и 16 БПЛА, повреждены три артсистемы, два автомобиля и единицу специальной техники.

На Купянском направлении враг в течение дня 16 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой. Пять атак отражены Силами обороны, 11 боестолкновений продолжаются.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 19 раз в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского. До сих пор продолжается четыре боестолкновения, остальные - наши воины остановили.

На Краматорском направлении враг дважды наступал на позиции наших подразделений. Атака вблизи Часового Яра захлебнулась, около Ступочек продолжается бой.

На Торецком направлении наши войска отражали четыре атаки противника вблизи Торецка и Щербиновки. Три атаки отбиты, продолжается бой. Ситуация контролируется.

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Враг 22 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лысовка, Луч и Селидово. Основные усилия оккупанты на этом направлении сосредотачивают в районе Селидово, где произошло 15 попыток врага продвинуться вперед.

Противник несет значительные потери: по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении 228 оккупантов, 105 из них - безвозвратно. Уничтожена боевая бронированная машина и три автомобиля оккупантов.

Сложная ситуация на Кураховском направлении, где враг 29 раз атаковал наши позиции вблизи Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки. Наибольшую активность противник проявлял в районах Желанного и Константиновки. В настоящее время украинские воины отбили 19 атак, десять боестолкновений - продолжается.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении бой продолжается вблизи Золотой Нивы.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались потеснить наши подразделения вблизи Работино и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Семь неудачных штурмов осуществлено агрессором в течение дня.

На остальных направлениях существенных изменений не произошло.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области.

Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему значительные потери в живой силе и технике.

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